Сергей Зубов остался доволен игрой сборной России в матчах с Белоруссией

Главный тренер сборной России Сергей Зубов подвел итоги второго товарищеского матча против команды Белоруссии (3:2 ОТ), который прошел в Туле.

— Ваш комментарий по игре.

— Молодцы. Удалось нам пережить третий период, он был сложный. Соперник прибавил, мы допустили ошибки. В концовке добились успеха и вытащили победу. Проявили характер. Перед турниром это важно.

— Молодая энергичная команда всем понравилась за эти два матча. Скажите, кто занимался комплектованием этого состава?

— У нас есть люди, которые этим занимаются. Фамилии называть не буду.

— Какая задача на турнире в Санкт-Петербурге?

— Задача одна. Это победа в турнире и победа в каждом матче.

— Если подводить итоги двух матчей. Вы довольны тем хоккеем, который показала сборная?

— Мы довольны темпом игры, энергией. В каких-то моментах мы допускали ошибки. Возможно, не хватает опыта. Это игра на уровне сборных. Все игроки выкладываются. Мы довольны тем, что увидели, самоотверженностью. Ребята совладали с давлением. Где-то можно было лучше.

— Перед турниром в Санкт-Петербурге может состав измениться?

— У нас сейчас в ростере 27 человек. В принципе, мы укомплектованы. Будем рассчитывать на нынешний состав.

— У команды наметился костяк? Есть ряд хоккеистов, которых вы хотели бы оставить, а из ростера из 27 хоккеистов уже добавлять.

— У нас есть ростер из 27 человек, если произойдут изменения, это будет завтра или послезавтра.

— Какой у сборной костяк? Кого бы вы точно хотели оставить и под них придумывать новые сочетания?

— Завтра будет новый день. На данный момент у нас есть две тройки тех, на кого мы рассчитываем в плане результата, есть еще ребята в других звеньях. Конечно, мы хотим больше забивать, иметь результат от всех четырех звеньев. Понятно, что Тертышный с Хайруллиным и с Сафоновым сейчас являются лидерами.

(Дмитрий Барулев)