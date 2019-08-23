Сборная России победила Чехию на старте Турнира четырех наций

Сборная России провела первую игру на домашнем этапе Турнира четырех наций в Перми, против сборной Чехии. Россияне одержали победу со счетом 4:1.

Хоккей

Турнир четырех наций (U-20)

Россия — Чехия — 4:1 (1:0; 1:0; 2:1)

Голы: Дорофеев (Морозов, Денисенко), 12:17 — 1:0. Марченко (Журавлев, Морозов), 27:39 — 2:0. Морозов (Денисенко), 43:07 — 3:0. Ланг (Блюмель, Стржондала), 45:49 — 3:1. Романов, 54:48 ПВ — 4:1.

Вратари: Мифтахов — Дворжак.

Броски: 31-15.

Штраф: 31-8.

23 августа, Пермь, УДС «Молот».