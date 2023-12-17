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Ротенберг уверен в том, что Россия вернется на Олимпиады и чемпионаты мира

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг поделился мыслями о будущем отечественного хоккея.

«Давайте дождемся окончания СВО. Я думаю, все вернется к нормальной жизни. Россия будет участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах — я в этом на сто процентов уверен. Политическая ситуация сейчас просто такая», — приводит «РБ Спорт» слова Ротенберга.

17 декабря сборная России 25 одержала победу над Казахстаном в последнем матче на Кубке Первого канала (5:2). Команда Ротенберга выиграла все встречи и стала победителем турнира.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-rotenberg-uveren-na-sto-protsentov-rossiya-vernetsya-na-olimpiady-i-chempionaty-mira/
Хоккей
Роман Ротенберг
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