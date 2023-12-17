Ротенберг уверен в том, что Россия вернется на Олимпиады и чемпионаты мира

Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг поделился мыслями о будущем отечественного хоккея.

«Давайте дождемся окончания СВО. Я думаю, все вернется к нормальной жизни. Россия будет участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах — я в этом на сто процентов уверен. Политическая ситуация сейчас просто такая», — приводит «РБ Спорт» слова Ротенберга.

17 декабря сборная России 25 одержала победу над Казахстаном в последнем матче на Кубке Первого канала (5:2). Команда Ротенберга выиграла все встречи и стала победителем турнира.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.