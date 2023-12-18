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Защитник Яковлев об отстранении сборной России: «Если не можешь изменить ситуацию, поменяй свое отношение к ней»

Руслан Минаев
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что у него нет ощущения, что сборная России надолго осталась без международных турниров.

«Нет, такого ощущения нет. Мы не решаем там ничего. Если ты не можешь поменять ситуацию, поменяй отношение к ней», — цитируют Яковлева «Известия».

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с марта 2022 года.

Источник: Известия
Хоккей
Сборная России по хоккею
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