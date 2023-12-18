Защитник Яковлев об отстранении сборной России: «Если не можешь изменить ситуацию, поменяй свое отношение к ней»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что у него нет ощущения, что сборная России надолго осталась без международных турниров.

«Нет, такого ощущения нет. Мы не решаем там ничего. Если ты не можешь поменять ситуацию, поменяй отношение к ней», — цитируют Яковлева «Известия».

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с марта 2022 года.