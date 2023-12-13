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Сегодня, 19:27

Олимпийский чемпион Яковлев рассказал о будущем «Уральской классики»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан «Металлурга» и олимпийский чемпион в составе сборной России Егор Яковлев рассказал об «Уральской классике», благотворительном матче, который он уже второй год проведет вместе с капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным.

«Будет хорошее, масштабное событие. Думаю и надеюсь, что будет лучше, чем в прошлом году, потому что мы учтем допущенные тогда ошибки и постараемся сделать мероприятие еще более глобальным. Будем стараться это делать. Уже второй год подряд, а дальше есть и глобальные идеи. Хочется развивать проект, потому что он очень хорошо показывает и проявляет себя», — приводит слова Яковлева «Газета.Ru».

«Уральская классика» пройдет 16 декабря на открытой площадке, построенной на озере Банное. Концепцией матча является объединение профессиональных хоккеистов, блогеров и различных звезд с детьми из простых семей.

Источник: «Газета.Ru»
Григорий Панин
Егор Яковлев (ХК Металлург)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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