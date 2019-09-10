Роман Ротенберг: «Ларионов будет амбассадором российского хоккея в других странах»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал назначение Игоря Ларионова своим советником. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли будет работать со сборными всех возрастов и осуществлять нацпрограмму подготовки хоккеистов.

— Мы рады объявить об официальном оформлении сотрудничества с Игорем Ларионовым, — цитирует официальный сайт ФХР Ротенберга. — Хочу отметить, что оно не начинается с сегодняшнего дня, а продолжается много лет. У Игоря Николаевича будет широкий круг обязанностей, главный из которых — анализ работы тренерских штабов системы сборной, анализ игр, дополнительная работа с игроками на сборах и специализированных тренировочных лагерях, продвижение и совершенствование Национальной программы подготовки хоккеистов. Помимо прочего Игорь — будет амбассадором российского хоккея в других странах.

Для ФХР сотрудничество с Игорем Ларионовым — это связь поколений и возможность применить бесценный мировой хоккейный опыт. Он свидетель и участник побед нашей сборных прошлых лет, работал с множеством величайших тренеров, таких как Виктор Тихонов и Скотти Боумэн. Игорь постоянно совершенствуется, изучает опыт спортивной подготовки других стран, других видов спорта, ведущих мировых клубов, таких как «Ливерпуль», мадридский «Реал» или «Барселона». Отмечу, что Ларионов приостанавливает агентскую деятельность. Интересы Игоря Николаевича давно совпадают с интересами федерации — и сейчас настала пора объединить наши усилия.

— Федерация хоккея России рада пригласить легендарного для нашего хоккея человека на ответственную должность, — добавил президент ФХР Владислав Третьяк. — Игорь Ларионов обладает колоссальными знаниями и опытом, отлично знает мировой хоккей, современные тенденции его развития, передовые методики тренировок. Убежден, его стремление реализовать себя, свои знания, желание работать, расти, развиваться самому и развивать игроков помогут и Национальной программе подготовки хоккеистов, и развитию сборных команд.