Роман Ротенберг: «Благодаря программе подготовке мы за пару лет улучшили результаты юниорских сборных»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил преимущества разработки национальной программы подготовки, презентованной в Сочи.

— Для полноценного внедрения программы нужна инфраструктура, высокая квалификация тренеров. Мы все делаем шаг за шагом. По нашей программе мы должны построить еще 400 катков с искусственным льдом, на 50 катков уже выделено финансирование. Увеличение катков поможет нам удвоить количество занимающихся хоккеем- со 100 тысяч до 200.

Пройдет достаточное количество времени, прежде чем она заработает на полную мощность. Но первые ее плоды мы видим уже сейчас. Наши наработки мы уже начали применять в подготовке юниорских сборных. Они заметно улучшили результаты своего выступления всего за каких-то пару лет. Два мировых Кубка Вызова подряд, серебро ЮЧМ (первое за 10 лет), победа на Кубке Глинки (впервые с 1995 года) говорят нам о том, что мы на правильном пути. Но пока все это в краткосрочной перспективе, в долгосрочной — мы планируем удвоить количество занимающихся и повысить средний уровень игроков.

В советское время хоккей был видом спорта номер один. Мы работаем для того, чтобы вернуть ему былую славу.

В нашей программе учтены не только спортивная подготовка, но и психология, питание, общение с родителей и партнерами по команде. Да, это хоккейная программа, но она дает возможность для воспитания гармоничной личности. Даже если игрок не становится профессиональным хоккеистом, он будет готов к взаимодействию с миром, по жизни быть командным игроком. (Марат Сафин)

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