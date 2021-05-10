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Владимир Путин забил 8 голов в гала-матче Ночной хоккейной лиги

19:34
Владимир Путин. Фото Instagram
Владимир Путин. Фото Instagram
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Команда Легенд хоккея, за которую играл президент России Владимир Путин, победила сборную Ночной хоккейной лиги (13:9). Команды встречались в рамках гала-матча Ночной хоккейной лиги.

Путин забросил восемь шайб, в его активе один результативный пас. Также голы забивали Виталий Прохоров, Сергей Шойгу и Игорь Ларионов. Президент выступал под 11-м номером.

В составе команды Ночной хоккейной лиги хет-трик сделал Андрей Воробьев, дубль у Олега Смирнова. Также шайбы забрасывали Алексей Зайцев, Игорь Бутман, Михаил Москвин и Владимир Комлев.

На матче присутствовал президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель.

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