Кузнецов: «Хочу закончить карьеру в сборной не так, как я это сделал»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что мечтает сыграть на ОИ-2026 в Милане, если допустят российскую сборную.

— А Овечкин, который должен был играть в Пекине, сильно расстроился срыву поездки энхаэловцев туда?

— Мы глубоко с ним на эту тему не разговаривали. Но, конечно, хочется съездить на Олимпиаду — и, надеюсь, у нас будет такой шанс. Понятно, что плеяда Малкина и Овечкина не молодеет, и для них это будет, наверное, последняя Олимпиада как у игроков. Но, надеюсь, все разрулят, все починят, и у нас будет шанс поехать в Италию. Туда, где все начиналось у поколения Саши и Жени, где они Канаду в плей-офф обыграли. Тогда — Турин, теперь — Милан... Настолько это было бы символично и красиво — они бы потушили свой олимпийский огонь, а следующая плеяда, Панара с Кучеровым, свой зажгла!

— Сами мечтаете там сыграть?

— Конечно. Я ни разу не был на Олимпиаде, и для меня была бы большая честь, если бы это удалось сделать — особенно для моих родителей и дочери. Для них это важно. Считаю, что они гордятся мной, и для меня было бы честью сыграть перед ними на большом турнире. И особенно хотелось бы закончить свою карьеру в сборной не так, как я это сделал. Надеюсь, все еще получится. Главное, чтобы все в мире успокоилось и нас допустили до Игр.