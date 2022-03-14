Президент ФХР Владислав Третьяк был удостоен ордена Дружбы Киргизии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк был удостоен государственной награды Киргизии — ордена Дружбы, информирует ТАСС.

Третьяк посетил Киргизию, где с 3 по 8 марта проходил чемпионат мира по хоккею в четвертом дивизионе. В рамках визита Третьяк провел рабочую встречу с президентом страны Садыром Жапаровым и вице-президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) от Азии и Океании Айвазом Оморкановым, обсудив с ними планы и перспективы развития хоккея в Киргизии.

Президент Киргизии в торжественной обстановке вручил Третьяку орден Дружбы. Церемония была приурочена к предстоящему 70-летнему юбилею президента ФХР, особо отмечен был большой многолетний вклад Третьяка в укрепление добрососедских отношений между двумя странами.