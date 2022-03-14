Сотрудники полиции опросили бывшего хоккеиста сборной СССР Татаринова по делу о мошенничестве

Сотрудники полиции опросили бывшего хоккеиста НХЛ и сборной СССР Михаила Татаринова, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Еще в конце прошлого года Татаринов был вызван в отдел МВД для дачи показаний после того, как 18-летний хоккеист Филипп Нестеров обвинил его в мошенничестве.

По словам Нестерова, Татаринов обещал устроить его в клуб Молодежной хоккейной лиги и за год выманил у его семьи 800 тысяч рублей. В итоге молодой игрок так и не попал на просмотр ни в один клуб.

«По словам потерпевших, во время опроса Татаринов признал, что ему переводились деньги (но не все случаи). Часть из них он якобы передал в клуб через посредника (что за посредник и его номер он, естественно не помнит). Еще часть суммы, якобы, была передана в качестве платы за организацию просмотров игрока. Правда, про тот факт, что на этот просмотр набирали парней просто через группу в ВК и, естественно, бесплатно, Татаринов упоминать не стал.

При этом, еще часть обвинений Татаринов полностью отвергает. Потерпевшие утверждают, что часть суммы он получил лично, приехав к ним домой на своей машине (Нестеров утверждает, что лично видел, как Татаринов выходил из машины). Сам же Татаринов заявлял в полиции, что уже «лет 10 не водит автомобиль».

К слову, в самом отделе Татаринов сказал, что готов вернуть часть денег (примерно половину от суммы), но расписку писать отказался. А через несколько дней и вовсе потерпевшие узнали об отказе в возбуждении дела. Теперь же они планируют оспорить это решение», — говорится в сообщении в Telegram-канале.