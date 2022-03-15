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Тренеру объявили выговор за драку с судьей после товарищеского матча детских команд

Иван Шитик
Корреспондент
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Детский тренер подрался с судьей.

Хоккейному тренеру Руслану Шаяхметову объявили выговор за драку с судьей после товарищеского матча детских команд. Об этом 74.RU сообщил директор спортивной школы «Метеор-Сигнал» Владислав Фомин.

— Мы приняли решение — он пока работает, у него выговор до первого замечания. Дали человеку шанс еще один пока, — сказал руководитель спортшколы.

Владислав Фомин добавил, что дело о драке на хоккейном корте должна еще рассмотреть Федерация хоккея России.

Матч, который закончился дракой, прошел 26 февраля в ледовом дворце «Айсберг».

Позже родители предоставили запись момента, после которого начался конфликт. На нем видно, как судья, разнимая юных хоккеистов, толкнул одного из них, ребенок получил травму.

На следующий день тренер спортивной школы «Метеор-Сигнал» Руслан Шаяхметов извинился за драку с судьей, но его временно отстранили от работы.

Родители попросили не увольнять наставника их детей.

Источник: https://74.ru/text/sport/2022/03/15/70509305/
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