Третьяк — о будущем Жамнова: «Пока я не могу сказать свое решение. Надо подвести итоги»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о будущем главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова, контракт которого истекает 30 июня 2023 года.

— Какие перспективы в сборной у Алексея Жамнова, чей контракт заканчивается 30 июня? Сборная будет искать нового главного тренера?

— Пока я не могу сказать свое решение. Надо подвести итоги. Мы подумаем, как нам лучше на следующий год провести Кубок Первого канала. У нас будет один турнир — и все. На мой взгляд, не нужно брать главного тренера в сборную на весь год. Только на турнир — да, действительно. Тренерский совет определит, кого мы возьмем.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов 31 мая может покинуть свой пост.

Жамнов возглавил сборную России в 2021 году и завоевал с ней серебро на Олимпиаде в Пекине.