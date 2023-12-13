Клуб из Смоленской области может принять участие в чемпионате Белоруссии

Федерация хоккея Смоленской области совместно с министерством спорта региона рассматривает вопрос о выступлении местной команды в чемпионате Белоруссии.

«Этот вопрос прорабатывается. Да, Богданович приезжал, осматривал наши, так сказать, мощности. Но все в стадии обсуждения, никаких нормативных актов. Региональная федерация совместно с Минспортом области прорабатывает этот вопрос. Проводит консультации, покажет наши мощности, готовим пул для губернатора, чтобы он ознакомился с этим. Все будет понятно в начале года», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.