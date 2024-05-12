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Сегодня, 16:37

Третьяк о матчах сборной России с Канадой и США: «Нет ничего невозможного»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ФХР Владислав Третьяк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда может быть проведен товарищеские матчи сборной России против команд Канады и США.

«Провести матч с канадцами и американцами? А почему нет? Невозможного нет ничего, но над этим надо работать. В этом году это не получится реализовать. 2025? Будем смотреть, сейчас не могу сказать», — сказал Третьяк «СЭ».

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года. Бухаев

Хоккей
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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