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Сегодня, 19:40

Сборная «Россия-25» одержала третью подряд победу над Белоруссией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная «Россия-25» обыграла Белоруссию в заключительном товарищеском матче в рамках Большого тура — 4:2.

Игра проходила в Минске.

За сборную России отличились Максим Джиошвили, Виталий Абрамов, Василий Глотов и Арсений Грицюк.

Шайбы хозяев на счету Александра Скоренова и Степана Фальковского.

Сборная «Россия-25» одержала третью подряд победу над белорусами в рамках Большого тура.

Товарищеский матч. Большой тур Сборной 2024

Белоруссия — Россия 25 — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Голы: Джиошвили — 2 (мен.), 12:56 — 0:1. Абрамов — 3 (Полтапов, Грудинин), 17:12 — 0:2. Скоренов — 1 (Хенкель, Белевич), 19:53 — 1:2. Фальковский — 1 (бол., Колячонок, Кузнецов), 31:08 — 2:2. Глотов — 3 (бол., Толчинский, Зыков), 34:50 — 2:3. Грицюк — 4 (Глотов, Грудинин), 36:34 — 2:4.

Вратари: Лубский (Большаков, 40:00, 55:50 — 56:20, 59:18) — Плешков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (9+8+11) — 17 (3+7+7).

Судьи: Амосов, Гончаров.

11 мая. Минск. «Минск-Арена».

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