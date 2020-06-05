Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал назначение Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России.

— Что вы думаете о назначении Валерия Брагина главным тренером?

— Сегодня я увидел эту новость и очень обрадовался за него. Валерий Николаевич этого достоин. Он хороший тренер и показывал результаты на протяжении долгих лет с молодежной командой. Думаю, это серьезный шаг в его карьере, и он, наверняка этому рад. Стать главным тренером национальной сборной — большое достижение. Я желаю ему удачи. Дай бог, чтобы все получилось, чтобы положительных результатов было больше, и команда росла. Сейчас идет смена поколений — приходит все больше и больше молодых ребят. Совсем скоро зимняя Олимпиада, и, возможно, мы еще поработаем вместе. Вспоминать наше прошлое очень приятно. Я всегда относился к нему с большим уважением.

— Помните ли, как с ним познакомились в молодежке?

— Честно говоря, именно первое знакомство не помню. Но наши собрания на молодежном чемпионате мира я помню отлично. Как-то у нас состоялся разговор с Володей Тарасенко и Валерием Николаевичем в его комнате. Володя уже рассказывал об этом в интервью. На самом деле у нас есть, что вспомнить. Команда была очень хорошая. Думаю, ни один игрок не скажет плохого о нем. Этот человек нас сплотил, сделал из нас единую команду. Именно благодаря этому мы достигли того результата. Мы до сих пор помним финал 2011 года, ту нашу победу. Все ребята сейчас играют на высоком уровне — это немаловажно. Думаю, именно он многим дал тот самый толчок, придал уверенность. Мы никогда этого не забудем.

Его назначение меня очень очень радует. Быть главным тренером — большая ответственность. Ему нужно будет просматривать много людей — взрослые турниры отличаются от молодежных. Так что это будет отличный опыт для него. Дай бог, все сложится хорошо. (Алена Гребенькова)