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Сегодня, 15:42

Канарейкин отреагировал на решение ИИХФ еще на сезон продлить отстранение сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) еще на сезон продлить отстранение сборной России от международных матчей.

«Пока ничего не клеится. Какие-то умы разворачиваются в нашу сторону. Вот профсоюз НХЛ видит, что интерес хоккея России существует. Поэтому надо ждать правильных выводов. Все хотят возвращения и понимаю это, но мы видим, что есть много тормозов в лице тех же скандинавов. Они имеют эту неправильную позицию, дебильную. Но будем смотреть, что будет дальше», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/hockey/11529155-kanarejkin-o-vozvraschenii-rossii-na-mezhdunarodnye-turniry-est-mnogo-tormozov-v-lice-teh-zhe-skandinavov-oni-imeyut-debilnuyu-poziciyu.html
Хоккей
Сборная России по хоккею
Федор Канарейкин
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