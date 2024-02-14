Канарейкин отреагировал на решение ИИХФ еще на сезон продлить отстранение сборной России

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) еще на сезон продлить отстранение сборной России от международных матчей.

«Пока ничего не клеится. Какие-то умы разворачиваются в нашу сторону. Вот профсоюз НХЛ видит, что интерес хоккея России существует. Поэтому надо ждать правильных выводов. Все хотят возвращения и понимаю это, но мы видим, что есть много тормозов в лице тех же скандинавов. Они имеют эту неправильную позицию, дебильную. Но будем смотреть, что будет дальше», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.