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Сегодня, 18:38

ИИХФ не будет препятствовать проведению товарищеского матча между сборными России и Словакии

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, могут ли последовать ограничения на проведение товарищеского матча между сборными России и Словакии.

«Сборная России уже проводила товарищеские матчи. Например, были игры с Казахстаном. Мы никогда не делали ограничений», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Сборная России по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Люк Тардиф
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