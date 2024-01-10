ИИХФ не будет препятствовать проведению товарищеского матча между сборными России и Словакии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, могут ли последовать ограничения на проведение товарищеского матча между сборными России и Словакии.

«Сборная России уже проводила товарищеские матчи. Например, были игры с Казахстаном. Мы никогда не делали ограничений», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.