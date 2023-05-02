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Ротенберг о двойном просмотре момента с голом сборной Белоруссии: «Арбитры ошиблись, смотрели не тот эпизод»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал двойной просмотр момента с голом сборной Белоруссии (4:0). Игра проходила в Челябинске.

«Арбитры ошиблись, смотрели не тот эпизод. При входе в зону был чистый офсайд. Судьи тоже люди, иногда ошибаются. Наверное, была неправильная коммуникация между нами и арбитрами. Все ошибаются, хоккей — игра ошибок», — сказал Ротенберг.

Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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