Санкции ИИХФ по отношению к Федерации хоккея России не коснутся Павла Буре

Санкции Международной федерации хоккея по отношению к Федерации хоккея России (ФХР) не коснутся являющегося членом совета ИИХФ Павла Буре, заявил РИА «Новости» исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

«По Буре специально отдельно упомянули, что его это не касается. Буре был выбран конгрессом, он совершенно легитимно избран, его не могут убрать. Единственное, что Павла не привлекают к участию в обсуждении вопросов, касающихся Украины, как они сформулировали, из-за конфликта интересов», — сказал Курбатов.

Ранее совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023.

ИИХФ пока не стала лишать Россию чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге, который запланирован на 5-21 мая. ФХР заявила, что категорически не согласна с решением ИИХФ и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).