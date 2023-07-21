Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Игры
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 00:20

Александр Смолин — о Харламове: «Он и физически отставал, и обводка была не ахти. Это в Чебаркуле поднатаскался»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Харламов.
Фото Олег Неелов, архив «СЭ»

Экс-хоккеист ЦСКА, чемпион СССР-1968 Александр Смолин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Валерии Харламове.

— В юношах вы действительно были лучше Харламова?

— Гораздо.

— В чем?

— Что в технике, что в катании. Я все мог. Валера и физически отставал, и обводка была не ахти. Это в Чебаркуле поднатаскался.

— Вы верили, что из Харламова вырастет хоккеист?

— Да он вообще ничего собой не представлял!

— Ну и ну.

— Его в школу ЦСКА еле взяли. Сказал, что 1949 года рождения. А он — 1948-го. Отец харламовский, дядя Боря, пошептался о чем-то с Ерфиловым... Не знаю как — но зачислили. А так-то Валерка на вид — никто и ничего!

— Не выделялся?

— Абсолютно.

Александр Смолин. «По юношам я был гораздо лучше Харламова. А он вообще ничего собой не представлял». Потерянный талант советского хоккея

— Когда впервые услышали от Тарасова по адресу Харламова легендарное — «конек-горбунок»?

— Лично я ни разу не слышал. Черт его знает — говорил ли...

— Из Чебаркуля Харламов вернулся другим человеком?

— Ну да. Набрался!

— Физически тоже подтянулся?

— Да. Но он и был крепыш. Предсезонку прошел в ЦСКА — и как начал в Чебаркуле забивать! Тарасов-то 17-летним поблажек не давал. Сколько мужики выполняют — столько и ты. Говорил: «Это твое дело — можешь или нет...» Все для него одинаковые. И заслуженный мастер спорта, и юниор.

Хоккей
Валерий Харламов
2
0
Читайте также
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
Легион вопросов: как быть с лимитом на иностранцев в российском спорте?
Путин заявил о стратегической важности Арктической зоны для России
Михельсон назвал сроки вывода «Арктик СПГ – 2» на полную мощность
В Белом доме назвали ориентировочные сроки поставок F-16 на Украину
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Смолин: «Харламова сняли с трапа перед вылетом в Японию? Да ерунда это! Байки!»
Новости
RSS RSS
Все новости