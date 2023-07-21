Александр Смолин — о Харламове: «Он и физически отставал, и обводка была не ахти. Это в Чебаркуле поднатаскался»
Экс-хоккеист ЦСКА, чемпион СССР-1968 Александр Смолин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Валерии Харламове.
— В юношах вы действительно были лучше Харламова?
— Гораздо.
— В чем?
— Что в технике, что в катании. Я все мог. Валера и физически отставал, и обводка была не ахти. Это в Чебаркуле поднатаскался.
— Вы верили, что из Харламова вырастет хоккеист?
— Да он вообще ничего собой не представлял!
— Ну и ну.
— Его в школу ЦСКА еле взяли. Сказал, что 1949 года рождения. А он — 1948-го. Отец харламовский, дядя Боря, пошептался о чем-то с Ерфиловым... Не знаю как — но зачислили. А так-то Валерка на вид — никто и ничего!
— Не выделялся?
— Абсолютно.
— Когда впервые услышали от Тарасова по адресу Харламова легендарное — «конек-горбунок»?
— Лично я ни разу не слышал. Черт его знает — говорил ли...
— Из Чебаркуля Харламов вернулся другим человеком?
— Ну да. Набрался!
— Физически тоже подтянулся?
— Да. Но он и был крепыш. Предсезонку прошел в ЦСКА — и как начал в Чебаркуле забивать! Тарасов-то 17-летним поблажек не давал. Сколько мужики выполняют — столько и ты. Говорил: «Это твое дело — можешь или нет...» Все для него одинаковые. И заслуженный мастер спорта, и юниор.