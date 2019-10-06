Борис Михайлов: «Я хожу по земле, но меня не кусайте»

Легендарный советский хоккеист Борис Михайлов дал интервью «СЭ». Сегодня ему исполнилось 75 лет.

— Подобные споры вы всегда выигрываете? И вообще, считаете себя фартовым?

— Нет, не считаю. Просто в тот раз так получилось. А вообще на меня с неба никогда ничего не падало. Я ставил себе цели и шаг за шагом шел к тому, чтобы их выполнить. И с детства привык брать ответственность на себя. Отец погиб (Михайлову было 10 лет, — Прим. И.Р.), а нас осталось четверо сыновей. Мама, уходя на работу, говорила всем: «Слушайтесь Бориса». И это при том, что моему брату Виктору было на четыре года старше меня. Понимал, что маму нельзя расстраивать. И все равно расстраивал. Однажды во время прогулки оба младших разбежались — сколько нервов ушло, пока их нашли!

— Отец умер скоропостижно?

— Он отравился. Газом. Работал водопроводчиком, и они полезли чинить трубу, которая была заполнена ядовитым газом. Напарника откачали, а моего папу — нет... Это было послевоенное время. Во многих тысячах семей не было отцов, погибших в Великую Отечественную. А у нас произошла трагедия в мирное время.

И отец до гибели, и мама меня всегда воспитывали так — не уступать и бороться до конца. До сегодняшнего дня так и живу. Люблю говорить: «Я хожу по земле, но меня не кусайте!» (Игорь Рабинер)

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