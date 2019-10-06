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Борис Михайлов: «Во время Суперсерии Кларк был для нас гад ползучий»

15:05
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Легендарный советский хоккеист Борис Михайлов дал интервью «СЭ». Сегодня ему исполнилось 75 лет.

— А Харламов тоже мог исподтишка ударить?

— Валерка — нет. В открытую мог врезать, а исподтишка — никогда.

— Вы Кларку не простили травмы, которую он умышленно нанес Харламову в шестом матче Суперсерии? Или за давностью лет эмоции сошли на нет?

— В тот момент он для нас был гад ползучий. Не думаю, что тренер дал ему задание любой ценой вывести Харламова из игры. Нанести такую травму противнику — это проявление слабости. Но ведь Кларк не был слабым игроком! Может, он и не хотел, чтобы все получилось именно так? А сейчас... (машет рукой). (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Михайловым читайте — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/russia/reviews/bolshoe-intervyu-dvukratnogo-olimpiyskogo-chempiona-borisa-mihaylovu-kotoromu-ispolnilos-75-let-1595230/

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