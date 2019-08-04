Боб Хартли: "Смотришь на эту олимпийскую сборную, и нет сомнений - они смогли бы играть в КХЛ"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли подвел итоги первого матча Sochi Hockey Open с олимпийской сборной России (3:4).

- У нас вновь было плохое начало, - сказал Хартли. - В то же время мне нравится то, что я увидел в исполнении своих ребят, я вижу прогресс. Ты смотришь на эту олимпийскую сборную, и нет сомнений - они смогли бы играть в КХЛ. Они быстры, креативны, вратарь совершил несколько впечатляющих сэйвов. Манукян в майке "Авангарда" выглядит намного лучше, но он что в олимпийской сборной, что в клубе выглядит одинаково. Он всегда проходит через огонь, блокирует броски, он играет сердцем, отчаянно и храбро. Артем будет великолепным и профессиональным игроком. После второго периода мы, когда увидели друг друга, подмигнули друг другу.

Емелин и Широков - опытные игроки, они знают нашу систему, поэтому можем им дать отдохнуть, и проверить молодых. Войнов травмирован. Мы должны беречь Войнова, держа в уме его прошлые травмы. Он катается с неиграющими составами, катается легко, работает по индивидуальной программе. Андригетто сегодня возвращается в клуб, может быть, он сыграет в Сочи. (Игорь Еронко)