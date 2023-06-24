«Патрик Руа может взбодрить одним взглядом». Русский защитник выиграл главный юниорский кубок Канады

Интервью проспекта «Баффало» Всеволода Комарова, который выиграл с «Квебеком» Мемориальный кубок.

Два последних сезона Всеволод Комаров провел в юниорской Лиге Квебека. Российский защитник выступал за команду «Квебек Рэмпартс» и в июне выиграл Мемориальный кубок — приз, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги (CHL). Комаров родился в Челябинске, но в 15 лет переехал в Магнитогорск, а уже оттуда перебрался в Северную Америку. В интервью «СЭ» Всеволод рассказал о жизни в Канаде, победе в Мемориальном кубке и выборе «Баффало» на драфте-2022.

Победа в Мемориальном кубке, парад чемпионов

— Что почувствовали после выигрыша Мемориального кубка?

— Я, как и все парни, был безумно счастлив! Мы прошли нереально сложный путь к кубку. Под конец накопилась усталость. Когда выиграли, наступило опустошение от того, что все закончилось победой.

— По последним матчам не скажешь, что усталость проявлялась у игроков.

— Это да. До финала Мемориального кубка мы отдыхали четыре дня. Выиграли пару матчей, подошли спокойно к финалу и победили «Сиэтл».

— Чувствовалась принципиальность доказать, что ваша лига — сильнейшая из канадских юниорок?

— Я впервые играл в таком формате. Сначала мы выиграли свою лигу, потом поехали на мини-турнир для всех сильнейших. Как суперкубок. Пацанам, как и мне, конечно, хотелось доказать, что мы — лучшие среди команд, побеждавших в CHL.

— То, что четвертый Мемориальный кубок выигрывают команды из Лиги Квебека, о чем-то говорит?

— Даже не знаю. Не сказал бы, что уровень трех команд, с которыми мы встречались, сильно отличается. У каждой есть сильные игроки, все играют в быстрый хоккей. Больших различий я не заметил за три матча.

— Как праздновали победу с партнерами?

— Сначала нас встречали болельщики в аэропорту. Как после победы в Лиге Квебека, так и после Мемориального кубка. Было интересно. В городе для нас организовали небольшой парад. Нас всех представили на сцене, мы сказали пару слов, прошлись с болельщиками.

Фото ХК «Квебек Рэмпартс»

— Ничего себе, вас даже в аэропорту встречали?

— Да. Было необычно. Не сказал бы, что пришло много болельщиков, но человек 200 точно встретили нас. У пацанов приехали семьи.

— Как проходил парад?

— Как такового парада по городу не получилось из-за погоды. Она начала портиться. Сначала запланировали на один день, но потом из-за погоды перенесли на день раньше. Мы вышли из стадиона, болельщики встретили нас. Потом поднялись на сцену. На экранах показали видео пройденного пути в плей-офф. Все посмотрели, нас представили. Потом мы разошлись на автограф-сессии.

— Отличился ли кто-то из партнеров, как форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, у которого на сцене даже пришлось микрофон забрать?

— Такого не было. Сильно мы не исполняли. Могли только немного завести болельщиков. Никто не напивался.

— Встреча чемпионов в Квебеке вас шокировала?

— Конечно. Я впервые побывал на таком мероприятии. Наши болельщики — лучшие в лиге. На финал приходило 17-18 тысяч человек. Полный дворец! Играть при полных трибунах — кайф. Приятно играть, когда тебя поддерживают при каждом броске или успешном силовом приеме.

— На улице без формы вас узнавали?

— Только пару раз. Когда я был травмирован и прогуливался возле арены, меня узнавали. А просто на улице — редко. Больше стали узнавать под конец сезона. Удивился, когда меня узнали в аэропорту Монреаля. Я вышел из машины с баулом, а кто-то из прохожих сказал: «Поздравляем с победой!».

— Раз по 17-18 тысяч зрителей приходят на финальные матчи, то и фанаток в социальных сетях, думаю, много?

— Не сказал бы, что много, но есть, конечно. Иногда пишут в личку.

— Что самое забавное писали в личку?

— Забавно, когда пишут через переводчик и отправляют мне на русском. А перевод не всегда правильный. Пару раз я отвечал. После победы в кубке было много сообщений — на все и не ответишь.

— После поражений хейт прилететь может?

— Честно, в Канаде такого ни разу не было.

Фото Global Look Press

Руа держит эмоции под контролем

— Вы отыграли сезон в МХЛ. Можете сравнить уровень Лиги Квебека и российской лиги?

— В МХЛ больше площадки. Поэтому спокойно играют через раскаты. Много техничных игроков. В Канаде площадки — меньше. Закинули шайбу и побежали работать. В России хоккей техничнее, а в Канаде — быстрее.

— Вам комфортнее играть в быстрый хоккей?

— Мне интересно играть в обеих лигах. В Канаде хоккей приближен к НХЛ. Хочется играть в лучшей лиге мира. Поэтому мне лучше развиваться в Лиге Квебека.

— Вы говорили в интервью, что Патрик Руа — жесткий тренер. В чем это проявлялось?

— Мы, например, «спим» на игре. Он подзовет и разбудит команду. Он не орет на нас, а грамотно подсказывает. Кому-то нужен втык, чтобы проснуться. Патрик говорит по делу, когда мы играем хорошо, а когда — не очень.

— Помните матч, когда Руа хорошо вас разбудил?

— Мы играли дома с «Галифаксом». После второго периода проигрывали 1:4. Не помню дословно, что в раздевалке сказал Патрик, но мы вышли на лед и сравняли счет или сделали 3:4. Речь подействовала, мы боролись до конца.

— Лично вам Руа часто указывал на ошибки?

— Не так часто. Обычно с нами больше работает тренер по защитникам, а Патрик — с нападающими. Конечно, если что-то идет не так, он одним взглядом может взбодрить тебя.

— Какие ошибки выводили Руа из себя?

— Несобранность. Ему важно, чтобы на тренировках и на играх команда была в фокусе. Чтобы каждый был готов играть по тактике и выполнять задание тренера.

— Планшетки летали по раздевалке?

— Нет. Патрик ничего не бил и не кидал. Он, конечно, эмоциональный, но все эмоции держит под контролем.

Фото ХК «Квебек Рэмпартс»

Переезд в Канаду

— Почему два года назад вы решили уехать в Лигу Квебека?

— Мне предложили поехать в Квебек. Обсуждали с семьей мое будущее и решили согласиться. Хоккей в Канаде быстрее и больше приближен к НХЛ. Так легче выйти на драфт. Но главное, что хоккей в Лиге Квебека больше похож на НХЛ.

— Ваш агент говорил, что вы ехали в команду, чтобы поработать с Патриком Руа. Это так?

— Да. У него играло много русских. Он хорошо к ним относился. Мы с ним хорошо поговорили — сразу решили, что поедем в «Квебек».

— Как проявлялось хорошее отношение к русским?

— Патрик ко всем относится одинаково. Никого не разделяет. Хорошее отношение касается еще и болельщиков. Бывало, на игры приносили плакаты на русском в честь меня.

— Русских в Квебеке много?

— Я общался только с женщиной, которая помогала мне с переездом. Сейчас мы уже как друзья. В Канаду я приехал с плохим английским. Она помогала мне первое время.

— Как справлялись в команде с тем, что плохо знали английский?

— Спокойно. Первое время было сложно. На тренировках внимательно смотрел, что рисуют на планшете. На упражнениях не вставал первым, чтобы тоже посмотреть, как правильно выполнять. Пацаны в команде помогали мне. Что-то забивал в переводчик, чтобы понять.

— Самое главное, тренеру кивать на установке, чтобы он видел, что вы поняли.

— Да-да (улыбается). Такое было поначалу, когда я плохо понимал английский.

— В смешные истории попадали? Например, перепутали время или приехали не туда.

— Возможно, такие и были, но очень незначительные. В какие-то серьезные истории не попадал. Я всегда ходил с кем-то из партнеров, которые подсказывали.

— Сколько времени потребовалось, чтобы выучить язык?

— Месяца три было сложно. Потом выучил основные слова. Постепенно добавлял новые и новые термины. Сейчас я общаюсь свободно, но бывает, попадаются сложные слова или люди с акцентом, которые говорят очень быстро. Иногда переспрашиваю, что значит конкретное слово.

— В Канаде вы живете в семье?

— Да. И я уже не первый хоккеист в этой семье. Меня хорошо встретили. Первое время было сложно — новые люди, новые знакомства. Но мне повезло с семьей, мы сразу хорошо начали общаться.

— Вы поняли, зачем канадские семьи берут к себе хоккеистов из других стран? Я слышал, что за это им полагаются льготы, в том числе налоговые.

— Честно, этим вопросом я не задавался. Какие-то льготы им дают. Для них круто содержать человека, который играет в хоккейной команде. Возможно, они привыкли к этому. Они ходят на все матчи, приезжали на выездные игры плей-офф.

— Долго привыкали к новой жизни вдали от дома?

— Первые полгода было тяжело. Из-за того, что далеко от родной семьи. Потом освоился, стало комфортнее. Последний сезон прошел хорошо. Скучал, конечно, по дому, но не так сильно.

— Родители не боялись отпускать вас так рано в другую страну?

— Нет. Они были готовы к этому. Мама немного переживала. Но все равно восприняли нормально и, наоборот, советовали ехать.

— Как проходит обычный день игрока «Квебека»?

— Встаю примерно в полвосьмого утра. В 08.00 я уже на арене. Тренируемся на льду и в зале до 11.45. Потом идем кушать и начинается школа. Кто-то учится в колледже, кто-то онлайн. Возвращаюсь домой ближе к пяти вечера. Я учусь в колледже в Ярославле.

— Местным игрокам обязательно получать образование?

— Как я понял, да. За этим следят. Если ты хорошо учишься, платят стипендии и выдают подарочные карточки в магазины или торговые центры.

— За победу в Мемориальном кубке пришли премии?

— Да, но не сильно много. Сумму говорить не буду.

— Вам хватает денег, чтобы жить в Канаде?

— Конечно. Семья меня кормит. Могут отвезти, если куда-то нужно. Для жизни хватает всего.

Фото из личного архива хоккеиста

Квебек, тренировки в Канаде

— Чем занимаетесь в свободное от тренировок и игр время?

— Можем с пацанами выйти погулять, сходить на шоппинг или поиграть в баскетбол. Иногда просто отдыхаю дома или играю в приставку.

— Местные парни любят баскетбол?

— Да. Еще любят бейсбол, американский футбол и гольф. В гольф почти все играют. Я как-то пробовал, но получалось не очень. Надо подучиться.

— На бейсбол ходили с командой?

— С командой мы смотрели супербоул. Когда выиграли два кубка, приезжали на открытие бейсбольного матча. Потом кто-то остался смотреть, кто-то — нет.

— Чем отличается тренировочный процесс в Канаде?

— Почти все то же самое. Сначала нам объясняют упражнения в раздевалке. Потом, если нужно, еще подсказывают на льду. Тренировки проходят чуть быстрее, меньше остановок. Укладываемся в сорок минут или час, но работаем интенсивно.

— В чем выросли за два года игры в Лиге Квебека?

— Все приходит постепенно. Добавилась, конечно, сила. Набрал опыта за два года, но надо еще работать и работать.

— По скаутским отчетам читал, что вы прибавили именно в обороне. Что помогло этому?

— Добавил в «физике» и мощи. Лучше стал читать игру, когда привык к их хоккею.

— Вы — габаритный игрок. Драться приходилось в сезоне?

— Нет. Драк не было. Но во время заварушки на пятаке всегда уберу соперника — это классика для хоккея.

— Драться просто никто не хочет?

— За два сезона в нашей команде никто не дрался. Думаю, какие-то штрафы и дисквалификации есть — у нас все-таки юниорская лига.

— Партнеры по команде спрашивают про российский хоккей или про жизнь в нашей стране?

— О хоккее — почти нет. Спрашивают про еду, про жизнь, но нечасто.

— В русские рестораны в Квебеке ходите?

— Есть один магазинчик с русской едой. Продаются конфеты, газировки, соленья в банках. Иногда заходил туда. Я — всеядный, мне комфортно кушать любую еду.

Фото из личного архива хоккеиста

Будущее в «Баффало»

— Следующий сезон вы отыграете за «Квебек»?

— Да. В АХЛ можно играть только с 20 лет. Сначала я приеду в «Квебек», потом поеду на сборы в «Баффало». Дальше — посмотрим.

— Кубок в Челябинск привезти не получится?

— Думаю, нет. Будет сложно отправить его в Челябинск. Как вернусь в Квебек, мне его дадут на некоторое время. Но, конечно, хотелось показать его дома.

— Ждали, что именно «Баффало» выберет вас на драфте НХЛ?

— Нет. Я просто смотрел драфт. Без особых предчувствий. Был очень рад, что меня задрафтовали. Это мечта каждого хоккеиста.

— Рассчитывали, что выберут именно в пятом раунде?

— О раундах особо не думал. Просто смотрел церемонию. Пятый раунд — тоже нормально. Надо дальше доказывать и работать.

— «Сэйбрз» уже подписали с вами контракт новичка. Что в клубе говорят о вашем будущем?

— Я приеду на тренинг-кэмп, они посмотрят на меня и тогда что-то скажут. После контракта меня просто поздравили с подписанием. Сказали, чтобы летом я отдохнул, провел время с семьей, поработал и приехал в лагерь готовым.

— «Баффало» не пользуется особым вниманием среди игроков. Читал исследования, что именно в этот клуб большинство хоккеистов НХЛ отказались бы переходить.

— Я так не думаю. В команде много молодых игроков. Хочется принести большую пользу «Баффало», если я попаду туда. Да, в команде много молодых защитников, пробиться будет сложно, но нет ничего невозможного.

— После драфта вас поздравил кто-то из «Баффало»?

— Поздравил Кисаков, с которым мы были на тренинг-кэмпе. Из основы «Баффало» никто не писал.

— Как получилось, что в 15 лет вы из школы «Трактора» перешли в «Металлург»?

— В «Тракторе» я играл в четвертом звене. В «Магнитке» работал знакомый тренер — Станислав Андреевич Шумик. Поговорили с ним. Сначала приехал на просмотр, после чего остался в команде.

— Как вышло, что в «Тракторе» вы играли только в четвертом звене? Остальные были сильнее вас?

— Не знаю, это же еще детский уровень. За одно лето все может измениться. Возможно, тогда действительно я играл хуже остальных защитников.

— О решении уехать в Канаду не жалеете?

— Нет, конечно. Полностью доволен решением уехать в Канаду. Меня выбрали на драфте НХЛ, я подписал контракт новичка — пока все идет в гору.

— Чего больше всего вам не хватает в Канаде?

— Здесь просто другой менталитет у людей. Но ко всему можно привыкнуть. Канадцы добрее, что ли. Не всегда понятно, что они думают на самом деле. А в России люди прямые: всегда скажут в лицо, как есть на самом деле.

— С двуличием в Канаде не сталкивались?

— Я — нет. Везде есть хорошие люди и не очень. Это не зависит от страны.