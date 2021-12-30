Обзор игрового дня НХЛ: Панарин сотворил красоту, в лиге дебютировали еще два россиянина

Не забудем и про Тарасенко.

Панарин

«Флорида» — «Рейнджерс» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Панарин — 10 (Строум, Труба), 11:08 — 0:1. Лунделл — 6 (Форслинг, Ломберг), 25:09 — 1:1. Зибанежад — 8 (Панарин, Хайек), 32:43 — 1:2. Уигар — 1 (Луостаринен, Марчмент), 45:56 — 2:2. Верхэге — 8 (Гудас, Форслинг), 50:31 — 3:2. Дюклер — 10 (Беннетт), 54:40 — 4:2. Крайдер — 19 (Какко, Зибанежад), 59:15 — 4:3.

Вратари: Бобровский — Шестеркин (57:04 — 57:29, 57:58 — 59:15, 59:26).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (12+7+13) — 33 (15+8+10).

Наши: Мамин (12.19/2/+1) — Панарин (18.38/3/0).

30 декабря. Майами. FLA Live Arena.

Неделя перерыва оказалась кстати для «Рейнджерс»: вернулся в строй основной вратарь команды Игорь Шестеркин. Но в матче с «Флоридой» (3:4) это не помогло — соперник был ярче в атаке, выдав мощный отрезок в третьем периоде. Меньше чем за 9 минут «пантеры» забросили три шайбы. Тем не менее самый яркий момент игры организовал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он красиво убрал Аарона Экблада и броском с неудобной переиграл своего друга Сергея Бобровского.

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Как обычно, Панарин был главным действующим лицом своей команды — брал игру на себя, обыгрывал, создавал. Поучаствовал Артемий и в голе Мики Зибанежада. Теперь на счету Панарина 35 (10+25) очков в 30 матчах и он вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров этого сезона.

Тарасенко

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Томас — 3 (Тарасенко, Кайру), 4:03 — 1:0. Кайру — 10 (Тарасенко, Крюг), 6:59 — 2:0. Драйзайтль — 24 (Ямамото, Куккук), 7:31 — 2:1. Бушар — 6 (Макдэвид), 31:49 — 2:2. Тарасенко — 13 (Кайру, Фолк), 35:46 — 3:2. Саад — 12 (бол., Перрон, Крюг), 40:16 — 4:2.

Вратари: Биннингтон — Смит (56:47 — 59:44).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 33 (15+8+10) — 28 (10+11+7).

Наши: Костин (10.06/1/0), Тарасенко (20.18/4/+2), Торопченко (5.24/1/0) — Саморуков (2.28/0/-2).

30 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.

Перед началом сезона Владимир Тарасенко просил обмена из «Сент-Луиса», и недавно североамериканские инсайдеры уверяли, что ничего не изменилось. Но есть ли смысл менять команду сейчас? Сегодня Тарасенко набрал 3 (1+2) очка и стал первой звездой матча с «Эдмонтоном» (4:2), затмив и Макдэвида, и Драйзайтля. Только посмотрите, как классно он обыгрался с Томасом перед первым голом!

Robert Thomas may have been out for a few but that chemistry with Vladimir Tarasenko is still sick! #stlblues pic.twitter.com/K2SXI71es4 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) December 30, 2021

А в концовке второго периода российский нападающий забросил победную шайбу, уверенно переиграв Майка Смита на пятаке.

Алексеев и Саморуков

В ковид-протоколе НХЛ находится более сотни игроков, и для некоторых хоккеистов это отличный шанс дебютировать в лиге. Сегодня — знаменательный день для двух российских защитников. Свои первые матчи в НХЛ провели Александр Алексеев из «Вашингтона» и Дмитрий Саморуков из «Эдмонтона».

Алексеев выходил в третьей паре с Мэттом Ирвином и провел на льду 10 минут и 35 секунд. Один раз удалился, но ни одной грубой ошибки не допустил. В «Вашингтоне» давно планировали подпускать россиянина к основе, и сейчас оптимальный момент для этого.

Похожая ситуация и с Саморуковым, который мог дебютировать в НХЛ и раньше, если бы не полученная перед тренировочным лагерем травма. Вот только сегодня у него вообще не пошло — в двух его сменах «Сент-Луис» забил два гола и Саморукова сняли с игры еще в первом периоде. «-2» за 2 минуты и 28 секунд — явно не о таком дебюте в НХЛ мечтал защитник.