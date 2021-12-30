Овечкин не смог забить, но Кузнецов спас «Вашингтон»

За клуб из столицы США дебютировал еще один россиянин.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 5:3 (3:0, 0:3, 2:0)

Голы: Эллер — 6 (Карлсон, Овечкин), 3:15 — 1:0. Карлсон — 7 (Бэкстрем, Орлов), 13:11 — 2:0. Дауд — 4 (Хагелин, Кемпни), 18:52 — 3:0. Тренин — 6 (Жанно, Фаббро), 21:23 — 3:1. Канин — 5 (мен., Толванен, Харпур), 27:03 — 3:2. Форсберг — 14 (мен., Фаббро, Гранлунд), 27:38 — 3:3. Кузнецов — 10 (Оши, Карлсон), 54:24 — 4:3. Хагелин — 2 (бол., п.в., Орлов, Карлсон), 58:57 — 5:3.

Вратари: Самсонов — Сарос (57:37 — 58:14, 58:50 — 58:57).

Штраф: 27 — 41.

Броски: 37 (11+11+15) — 20 (6+8+6).

Наши: Алексеев (10.35/0/0), Кузнецов (21.58/4/0), Овечкин (26.01/4/+1), Орлов (20.42/1/+1) — Тренин (14.33/4/+1).

30 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

Евгений Кузнецов сегодня покинул ковид-протокол и сразу пять россиян сыграли в составе «Вашингтона» с «Нэшвиллом». К уже привычным Александру Овечкину, Кузнецову, Дмитрию Орлову и Илье Самсонову добавился Александр Алексеев. Российский защитник выбранный «столичными» под 31-м номером на драфте НХЛ-2018, стал десятым новичком «Вашингтона», сыгравшим в текущем сезоне. Сегодня он предсказуемо был в центре внимания, а в перерыве делился на камеру своими впечатлениями от дебюта. В текущем сезоне Алексеев сыграл 24 матча в АХЛ, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1» и 29 минутах штрафного времени. Встречу против «Нэшвилла» он провел в третьей паре обороны с Мэттом Ирвином и отыграл чуть более десяти минут, успев удалиться.

Первый период удался хозяевам на славу. Коллектив Питера Лавиолетта здорово смотрелся в атаке и превосходил соперника во многих компонентах. С больничного вернулись Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем, поэтому в действиях команды стало меньше сумбура. «Кэпиталз» не изменили традициям этого сезона и в 23-й раз забросили в матче первыми. Уже на четвертой минуте встречи «столичные» расчертили классную атаку, в которой поучаствовал и капитан команды. Александр Овечкин, Джон Карлсон и Ларс Эллер разыграли все, как по учебнику.

«Вашингтон» был очень хорош в плане комбинационной игры, повел в счете 3:0, но уже не впервые в этом чемпионате расслабился раньше времени. После перерыва «Нэшвилл» не выглядел смертоносной машиной, однако игроки команды сумели реализовать свои моменты и воспользоваться не самыми уверенными действиями Ильи Самсонова. Начало камбэку положил российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин. Он забросил шестую шайбу в сезоне и в очередной раз показал свою продуктивность.

«Вашингтон» упустил в матче множество возможностей избавить себя от нервной концовки. Хозяева умудрились не реализовать ни одной попытки большинства из шести, а Александр Овечкин провел в этом формате на льду 11 минут. У «Кэпиталз» 28-е большинство в НХЛ на данный момент с процентом реализации всего 15,6. Этот аспект команде необходимо срочно подтягивать. Неудивительно, что Овечкин пока не может обойти Дэйва Андрейчука и выйти на единоличное место по голам в большинстве в истории лиги. Пока у Александра их 274.

Однако если дела не идут в большинстве, то почему бы не забросить в меньшинстве. Наверное, именно так подумал Евгений Кузнецов и за пять с половиной минут до окончания третьего периода отличился в формате четыре на пять. Евгений просто объехал ворота и расстрелял Юусе Сароса. Этот гол стал для россиянина десятым в текущем сезоне и помог его команде не упустить матч. «Нэшвилл» не смог оправиться от пропущенной шайбы, а Карл Хагелин поставил точку, поразив уже пустые ворота.