Великий гений игры и первая суперзвезда хоккея. Главные секреты успеха Уэйна Гретцки

Сегодня исполняется 60 лет одному из самых известных нападающих мирового хоккея.

Уэйн Гретцки

Родился 26 января 1961 года в Брэнтфорде (Канада, провинция Онтарио)

Центральный нападающий.

Выступал за «Петерборо Питс» и «Су Грейхаундс» (QMJHL, 1977 — 1978), «Индианаполис» (ВХА, 1978), «Эдмонтон» (ВХА — 1978/79, НХЛ — 1979 — 1988), «Лос-Анджелес» (1988 — 1996), «Сент-Луис» (1996), «Рейнджерс» (1996 — 1999).

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли (1984, 1985, 1986, 1988), трехкратный победитель Кубка Канады (1984, 1987, 1991), бронзовый призер ЧМ (1982).

10-кратный обладатель Арт Рос Трофи (наибольшее количество очков за сезон), 5-кратный обладатель Морис Ришар Трофи (наибольшее количество голов за сезон), 9-кратный обладатель Харт Трофи (лучший игрок сезона), двукратный обладатель Конн Смайт Трофи (лучший игрок плей-офф).

Обладатель рекордов по количеству голов (92) и очков (212) за сезон.

Лидер по количеству голов (894) и очков (2857)в НХЛ.

Член Зала хоккейной славы (с 1999 года).

После окончания карьеры — один из владельцев «Финикс Койотис» (2000 — 2009), главный тренер «Финикса» (2005 — 2009), с 2015 года входит в число владельцев «Эдмонтона». Генеральный менеджер сборной Канады на ОИ-2002, 2006 и Кубке мира-2004.

Скромность — залог успеха

Гретцки обладает кучей рекордов, многие из которых кажутся незыблемыми на долгие годы вперед. Бешеные цифры вроде 200 с лишним очков или 92 заброшенные шайбы в одном регулярном чемпионате. О человеке, который навсегда вошел в хоккейную историю с уважаемым прозвищем Великий, больше и не надо ничего рассказывать, чтобы убедить остальных в его исключительном статусе. Не исключено, что для значительной части молодого поколения юбиляр и вовсе выглядит пришельцем с Марса, за достижением которого по голам продолжает гнаться Александр Овечкин.

В далеком советском детстве, примерно в середине 1980-х, когда я только всерьез начинал интересоваться хоккеем, фамилия Гретцки произносилась с большим уважением и даже благоговением, словно речь шла о наместнике Бога на Земле. Это было еще до грандиозного Кубка Канады-1987. Кажется странным, что при наличии десятков выдающихся советских и канадских звезд, которые были в расцвете или к тому моменту только недавно сошли со сцены, именно Гретцки уже завладел умами. Без сумасшедших цифр личной статистики, массы индивидуальных достижений и командных призов тут, естественно, не обошлось.

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Суть заключалась в том, каким человеком был сам нападающий. Его никоим образом нельзя было назвать супергероем в привычном понимании этого слова. Субтильный на вид парень. С хорошим, но не феноменальным катанием. Бросок приличный для игрока с такими физическими данными (183 сантиметра роста и всего 77 килограммов веса на протяжении значительной части карьеры). И все-таки далек по мощи от убийственных щелчков Бобби Халла, Майк Босси, Александра Овечкина — лучших снайперов НХЛ.

В годы игровой карьеры зарекомендовал себя интровертом, предпочитая, чтобы за него говорили дела. Типаж скромного, трудолюбивого, провинциального парня из канадской глубинки отлично культивируется и сейчас. Две современные иконы местного хоккея — Сидни Кросби и Коннор Макдэвид — в этом плане очень похожи на Гретцки. Не выпендриваться, не ставить себя впереди других, отделываться простыми и дипломатичными фразами, выкладываться полностью только на льду и предаваться редкому веселью только после больших побед.

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Секреты успеха

Великого оценивают как гения игры. Нападающего, делавшего вроде бы простые вещи при минимуме внешнего блеска, но при этом невероятно эффективные. Секрет несложный — Гретцки читал игру на два-три хода вперед. В годы его расцвета чуть ли не половина хоккеистов в лиге обладали посредственным катанием, поэтому при куда больших, чем в современном хоккее, габаритах Великого не успевали прикрывать — ни за счет головы, ни за счет «физики».

Часто принято разбрасываться словами «талант», «дар», «гений». Гретцки к этим вещам относится куда приземленнее и убеждает всех, что развил в себе экстраординарные способности благодаря постоянной практике. На лед он встал уже в 2 года и 10 месяцев под руководством своего отца Уолтера.

Гретцки-старший и научил сына многим вещам, благодаря чем тот уже в шесть лет мог играть и выделяться на фоне десятилетних ребят. Большие звезды прошлого и в меньшей степени нынешнего времени прошли через игру на заднем дворе или в «коробке» под открытом небом, что и помогло им развить навыки, на которые не находится времени в хоккейной школе и организованном хоккее. В настоящее время этот подход давно уже перестал считаться трендом, поэтому все чаще даже на высшем уровне появляются отлично готовые физически «электроники» с ограниченным арсеналом технических приемов.

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Гретцки повезло и с точки зрения генетики. Отец играл в хоккей, но из-за скромных габаритов на топ-уровень не пробился. Здоровье Уэйна почти не подводило. В юности он увлекался несколькими видами спорта, включая ла-кросс в зале и легкую атлетику. В бейсболе у него тоже получалось неплохо, и клуб канадской лиги «Торонто Блю Джейс» даже предложил контракт, когда Гретцки уже дебютировал в НХЛ. Фантастическая по тем временам выносливость помогла ему в хоккее, где в среднем уровень профессионализма в 1980-е применительно к подготовке оставлял желать лучшего в сравнении с нынешними временами.

Назвать самым-самым Уэйна тем не менее готовы не все поголовно. Марио Лемье, если бы не частые проблемы со здоровьем, имел все шансы превзойти рекорды Великого. Титулы в «Эдмонтоне» и сборной Канады Гретцки брал в компании с выдающимися хоккеистами той эпохи. Ему самому лидерских качеств, пожалуй, недоставало. За собой остальных чаще вели другие. Без харизматичного лидера Марка Мессье Гретцки, покинувший «Ойлерс», больше ничего на клубном уровне не выиграл. Не стоит забывать и о режиме наибольшего благоприятствования, который для своей суперзвезды обеспечивали злые тафгаи Дэйв Семенко и Марти Максорли. Трогать Великого считалось почти святотатством. Несколько раз за карьеру ему жестко прилетало, но в целом у Гретцки был почти курортный режим.

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Есть у Великого с его скромным характером еще одно достижение. Он ценен не только своими титулами, голами и умными передачами из-за ворот из «офиса» собственного имени. Россыпь рекламных контрактов на огромные по тем временам суммы он получил не на пустом месте. Образ правильного спортсмена, идеального семьянина и хорошего парня был востребован. Сам Гретцки, оставаясь скромным человеком, в мир гламура окунулся. Он женился на американской актрисе Джанет Джонс. Затем перебрался, хоть и со слезами на глазах, из провинциального Эдмонтона в модный Лос-Анджелес. Говорят, за продажей Гретцки в «Кингз» стояло не только бедственное финансовое положение владельца «Ойлерс» Питера Поклингтона, но и желание супруги хоккеиста быть поближе к Голливуду. Завершал карьеру Великий в не менее светском Нью-Йорке. Именно его фигура позволила хоккею из локального вида спорта стать узнаваемым на территории США и во всем мире. Это была первая по-настоящему хоккейная суперзвезда в глобальном масштабе.