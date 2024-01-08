Уехал с конфликтом из «Спартака», а теперь дебютировал в НХЛ. Смелый путь русского таланта Пономарева

Нападающий забил в первом же матче за «Каролину».

Звезда 2002 года

Василию Пономареву стоило полтора сезона безвылазно сидеть в АХЛ, чтобы начать 2024 год в основе «Каролины» и выбить дверь с петель в НХЛ. 21-летний нападающий дебютировал за «Ураганов» в матче с «Вашингтоном» и набрал два очка: забил сам и ассистировал Сету Джарвису. Сказочное начало карьеры в лучшей лиге мира! В основу «Харрикейнз» Пономарева подняли из-за повреждения Мартина Нечаса и болезни Стефана Ноусена. Требовательный Род Бриндамор наградил дебютанта 10 с половиной минутами на льду, которых хватило, чтобы поучаствовать в двух голевых атаках.

За последние три сезона Василий поменял шесть команд и прокатился по пяти лигам. Пономарев — воспитанник зеленоградской «Орбиты», а на первые турниры за сборную поехал из «Крыльев Советов». Талантливого форварда, который зашел в МХЛ через «Крылья», вели «Авангард», «Торпедо» и СКА. Омичи, как казалось летом 2019 года, были близки к подписанию контракта с юной звездочкой (Пономарев общался с главным тренером Бобом Хартли и даже тренировался с командой), но сделка сорвалась. Стороны не договорились — и публично обменялись разными версиями произошедшего. Экс-президент «Ястребов» Максим Сушинский заявлял, что переговоры сорвались из-за завышенной суммы, на которой настаивал отец Пономарева. По словам самого Василия, «Авангард» сам отказался от контракта без объяснения причин.

Непонятное будущее в российских лигах подтолкнуло форварда к отъезду в Канаду. «Шоуиниган», представляющий юниорскую Лигу Квебека, выбрал Пономарева на импорт-драфте — с сезона-2019/20 нападающий начал знакомиться с североамериканским хоккеем. Молодому игроку помогал в этом отец. Павла Пономарева, который с ранних лет Василия занимался с сыном, пригласили в клуб на роль тренера по индивидуальному развитию. Два сезона Василий отыграл за «Шоуиниган», а на драфте-2020 форварда под 53-м номером выбрала «Каролина». «Харрикейнз» не стали тянуть с контрактом и оформили россиянина уже в октябре, но сразу отправили в аренду в московский «Спартак», который получил права на форварда от «Крыльев Советов». И тогда начались непростые отношения с главным тренером красно-белых Борисом Мироновым.

Василий Пономарев. Фото USA Today Sports

Из ВХЛ — в «Каролину»

«Каролина» понимала, что Пономарев, несмотря на два сезона в канадской юниорке, не созрел, чтобы моментально зайти в основу. Аренда в России — оптимальный расклад для обеих сторон. Планировалось, что Василий наберется опыта в КХЛ и вернется в систему «Харрикейнз» более подготовленным к взрослому хоккею. На деле все обернулось конфликтом с наставником «Спартака», который не видел талантливого нападающего в составе. В основе красно-белых Пономарев появлялся эпизодически, насобирав за семь месяцев аренды 14 матчей в КХЛ. Большую часть сезона форвард провел в ВХЛ за воскресенский «Химик».

Далеко не каждый молодой хоккеист поступил бы так же, как Пономарев. Очевидно, Василий не был в восторге от положения в «Спартаке». И на интервью во время Кубка Первого канала публично заявил о недопонимании с главным тренером, добавив, что нашел лучший контракт со штабом «Химика». Сам Миронов на вопросы о перспективах Пономарева в «Спартаке» отвечал клишированными фразами, а-ля: «лучше играть 20 минут в ВХЛ, чем сидеть в КХЛ», «место в основе он получит только через работу», «желание огромное, но не все пока получается». Только в трех матчах игровое время форварда перевалило за 10 минут. Пономарева могли издевательски выпустить на одну-две-три смены. Неудивительно, что в «Химике», где тренеры давали Василию больше свободы, хоккеист чувствовал себя комфортнее.

— Не могу сказать, что не получилось в «Спартаке», — говорил Пономарев в интервью «СЭ». — Если бы мне кто-то сказал... Если бы со мной сели и поговорили... Рассказали, что и почему не так, что я делаю неправильно и что от меня хотят видеть... Тогда, наверное, узнал бы причину. А я ее до сих пор не знаю.

— Ты не пытался инициировать этот разговор с тренерами?

— Пытался. «Ну вот сейчас такая ситуация, ну ты же понимаешь, есть ребята старше».

Петр Кочетков и Василий Пономарев. Фото USA Today Sports

С окончанием сезона «Спартака» завершились и мучения Пономарева в России. Доигрывать чемпионат нападающий отправился в систему «Каролины» и дебютировал в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Изголодавшийся по стабильности Василий закрепился в составе и помог команде выиграть Кубок Колдера — главный трофей АХЛ. Хотя дальше не все складывалось гладко. В сезоне-2022/23 Пономарев просидел в АХЛ, а выставочные матчи и старт нынешнего чемпионата пропустил из-за травмы. Осложнило ситуацию отсутствие собственного фарм-клуба у «Харрикейнз». Зеленоградец сначала играл за «Тусон», а потом вернулся в знакомый «Чикаго Вулвз».

На третий сезон в АХЛ Пономарев заслужил повышение в НХЛ. За «Каролину» форвард уже провел два матча. Вторая игра против «Сент-Луиса» не получилась такой же эффектной, как первая с «Вашингтоном». Пономарев — один из первых игроков, который претендовал на подъем в НХЛ. Повышение Василий заслужил не только за 20 (6+14) очков за 20 матчей, но и за накопленный в минорных североамериканских лигах опыт.

Пономарев последовательно шел к дебюту в НХЛ и получил шанс в 21 год. Порадуемся, что нападающий дефицитной для России позиции центра зашел в лигу и ценится клубом — претендентом на Кубок Стэнли.