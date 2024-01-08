Уехал с конфликтом из «Спартака», а теперь дебютировал в НХЛ. Смелый путь русского таланта Пономарева
Звезда 2002 года
Василию Пономареву стоило полтора сезона безвылазно сидеть в АХЛ, чтобы начать 2024 год в основе «Каролины» и выбить дверь с петель в НХЛ. 21-летний нападающий дебютировал за «Ураганов» в матче с «Вашингтоном» и набрал два очка: забил сам и ассистировал Сету Джарвису. Сказочное начало карьеры в лучшей лиге мира! В основу «Харрикейнз» Пономарева подняли из-за повреждения Мартина Нечаса и болезни Стефана Ноусена. Требовательный Род Бриндамор наградил дебютанта 10 с половиной минутами на льду, которых хватило, чтобы поучаствовать в двух голевых атаках.
За последние три сезона Василий поменял шесть команд и прокатился по пяти лигам. Пономарев — воспитанник зеленоградской «Орбиты», а на первые турниры за сборную поехал из «Крыльев Советов». Талантливого форварда, который зашел в МХЛ через «Крылья», вели «Авангард», «Торпедо» и СКА. Омичи, как казалось летом 2019 года, были близки к подписанию контракта с юной звездочкой (Пономарев общался с главным тренером Бобом Хартли и даже тренировался с командой), но сделка сорвалась. Стороны не договорились — и публично обменялись разными версиями произошедшего. Экс-президент «Ястребов» Максим Сушинский заявлял, что переговоры сорвались из-за завышенной суммы, на которой настаивал отец Пономарева. По словам самого Василия, «Авангард» сам отказался от контракта без объяснения причин.
Непонятное будущее в российских лигах подтолкнуло форварда к отъезду в Канаду. «Шоуиниган», представляющий юниорскую Лигу Квебека, выбрал Пономарева на импорт-драфте — с сезона-2019/20 нападающий начал знакомиться с североамериканским хоккеем. Молодому игроку помогал в этом отец. Павла Пономарева, который с ранних лет Василия занимался с сыном, пригласили в клуб на роль тренера по индивидуальному развитию. Два сезона Василий отыграл за «Шоуиниган», а на драфте-2020 форварда под 53-м номером выбрала «Каролина». «Харрикейнз» не стали тянуть с контрактом и оформили россиянина уже в октябре, но сразу отправили в аренду в московский «Спартак», который получил права на форварда от «Крыльев Советов». И тогда начались непростые отношения с главным тренером красно-белых Борисом Мироновым.
Из ВХЛ — в «Каролину»
«Каролина» понимала, что Пономарев, несмотря на два сезона в канадской юниорке, не созрел, чтобы моментально зайти в основу. Аренда в России — оптимальный расклад для обеих сторон. Планировалось, что Василий наберется опыта в КХЛ и вернется в систему «Харрикейнз» более подготовленным к взрослому хоккею. На деле все обернулось конфликтом с наставником «Спартака», который не видел талантливого нападающего в составе. В основе красно-белых Пономарев появлялся эпизодически, насобирав за семь месяцев аренды 14 матчей в КХЛ. Большую часть сезона форвард провел в ВХЛ за воскресенский «Химик».
Далеко не каждый молодой хоккеист поступил бы так же, как Пономарев. Очевидно, Василий не был в восторге от положения в «Спартаке». И на интервью во время Кубка Первого канала публично заявил о недопонимании с главным тренером, добавив, что нашел лучший контракт со штабом «Химика». Сам Миронов на вопросы о перспективах Пономарева в «Спартаке» отвечал клишированными фразами, а-ля: «лучше играть 20 минут в ВХЛ, чем сидеть в КХЛ», «место в основе он получит только через работу», «желание огромное, но не все пока получается». Только в трех матчах игровое время форварда перевалило за 10 минут. Пономарева могли издевательски выпустить на одну-две-три смены. Неудивительно, что в «Химике», где тренеры давали Василию больше свободы, хоккеист чувствовал себя комфортнее.
— Не могу сказать, что не получилось в «Спартаке», — говорил Пономарев в интервью «СЭ». — Если бы мне кто-то сказал... Если бы со мной сели и поговорили... Рассказали, что и почему не так, что я делаю неправильно и что от меня хотят видеть... Тогда, наверное, узнал бы причину. А я ее до сих пор не знаю.
— Ты не пытался инициировать этот разговор с тренерами?
— Пытался. «Ну вот сейчас такая ситуация, ну ты же понимаешь, есть ребята старше».
С окончанием сезона «Спартака» завершились и мучения Пономарева в России. Доигрывать чемпионат нападающий отправился в систему «Каролины» и дебютировал в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Изголодавшийся по стабильности Василий закрепился в составе и помог команде выиграть Кубок Колдера — главный трофей АХЛ. Хотя дальше не все складывалось гладко. В сезоне-2022/23 Пономарев просидел в АХЛ, а выставочные матчи и старт нынешнего чемпионата пропустил из-за травмы. Осложнило ситуацию отсутствие собственного фарм-клуба у «Харрикейнз». Зеленоградец сначала играл за «Тусон», а потом вернулся в знакомый «Чикаго Вулвз».
На третий сезон в АХЛ Пономарев заслужил повышение в НХЛ. За «Каролину» форвард уже провел два матча. Вторая игра против «Сент-Луиса» не получилась такой же эффектной, как первая с «Вашингтоном». Пономарев — один из первых игроков, который претендовал на подъем в НХЛ. Повышение Василий заслужил не только за 20 (6+14) очков за 20 матчей, но и за накопленный в минорных североамериканских лигах опыт.
Пономарев последовательно шел к дебюту в НХЛ и получил шанс в 21 год. Порадуемся, что нападающий дефицитной для России позиции центра зашел в лигу и ценится клубом — претендентом на Кубок Стэнли.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|26
|12
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|39
|18
|21
|46
|4
|Филадельфия
|39
|20
|19
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|38
|19
|19
|42
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|24
|14
|54
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|37
|20
|17
|47
|4
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|5
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|40
|17
|23
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|26
|13
|56
|2
|Колорадо
|40
|25
|15
|53
|3
|Даллас
|38
|22
|16
|49
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|38
|17
|21
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|39
|25
|14
|53
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|36
|20
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|5
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|39
|13
|26
|27
|8
|Сан-Хосе
|40
|9
|31
|21
|8.01
|03:00
|
Аризона – Виннипег
|2 : 6
|8.01
|04:00
|
Анахайм – Детройт
|2 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|40
|65
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|38
|55
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|36
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41