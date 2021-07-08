Обзор дня Алексея Шевченко.

Приз

Андрей Василевский стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ, но при этом не получил «Везину», что довольно удивительно. Российский голкипер, который теперь должен стать безусловным первым номером на Олимпиаде (если туда все-таки приедут сильнейшие), провел шикарный сезон. В этом странном чемпионате, когда мы откровенно устали от некоторых противостояний, какими бы они не были, очень редко «Тампа» набирала очки, когда российский голкипер был не на высоте. И наоборот было очень много матчей, включая практически весь плей-офф, когда команда играла неважно, но благодаря Василевскому были одержаны победы.

Два сезона подряд Андрей играет просто феноменально, другого определения и не подобрать. Длинный контракт с российским хоккеистом — главная удача менеджеров «Молний» за последние годы. И им еще повезло, что у вратаря очень слабый агент, который пошел на такие условия, ведь уже кажется, что и 9,5 миллионов до 2028 года — это подарок от вратаря клубу. Подпиши он после сезона-2019/20 двухлетнее соглашение, сейчас бы претендовал на такие же деньги, как Прайс и Бобровский. Но самое главное, что Василевский за эти два сезона стал хоккеистом, который каждый матч проводит на фантастическом уровне, со стороны кажется, что ему все дается легко, но это только видимость. Жаль, не получится провести эксперимент, но если бы Андрей прямо сейчас перешел, допустим, в «Баффало», то «клинки,» кажется, тоже бы играли в финале. Так что титул самого ценного игрока плей-офф — справедливый выбор. Так бы и с «Везиной» надо было поступать.

Споры

В последние пару дней только и говорят о тренерском штабе хоккейной сборной России, называют кандидатуры тех, кто мог бы руководить командой на Олимпиаде. Но мы все знаем, что главная беда в управлении, и тренеры тут не всегда виноваты. Хотя на последнем чемпионате мира у нас была самая слабая бригада за последние годы, которая к тому же не сделала ничего, чтобы завоевать право на собственное мнение. Удивительно и то, что рассматривают именно усиление штаба Валерия Брагина. Не надо никакого усиления — Брагину в национальной команде делать нечего. Вопрос с каким-нибудь иностранным специалистом закрыт и даже не обсуждается.

Что же, на другое пока трудно рассчитывать. Но откуда появилась кандидатура Олега Знарка? За два года в КХЛ он деградировал, потерял свои навыки, у него пропали козыри, которые были несколько лет назад. Связка с Харийсом Витолиньшем скомпрометирована, а без своего товарища Олег Знарок ничего не может. Про Знарка надо забыть до момента, когда он снова проявит себя, но для этого специалисту надо найти работу. И я не слышал, чтобы кто-то был заинтересован в его услугах.

Второй кандидат — Игорь Никитин. Хороший тренер, со своим стилем. Но он идеален на длинной дистанции. В ЦСКА Никитин прекрасен, он там с середины лета не только заставляет хоккеистов играть единым кулаком, но и строит такую дисциплину, при которой каждый боится что-то сделать не так. У Никитина в Пекине просто не хватит времени развернуться.

Оптимальной кажется кандидатура Дмитрия Квартальнова. Во-первых, он довольно авторитетен среди хоккеистов. Настолько, что если решит, например, оставить Овечкина в запасе, то никто не будет возмущаться. Во-вторых, он найдет необходимый баланс между обороной и атакой за короткое время. Посмотрите, как играют его команды в начале сезона — одно удовольствие. В-третьих, эмоциональность на коротком отрезке принесет необходимую пользу. Если олимпийский турнир будет длиться 6-7 месяцев, то нынешний тренер «Ак Барса» не справится. Но за две недели его всплески в раздевалке только взбодрят, к ним не привыкнут, да и он будет ограничен в выборе наказания. Но самое главное — новый тренер должен все решать сам. От выбора состава на турнир, до выбора игроков на матч. Иначе вообще ничего не получится.

Расторжение

«Металлург» потерял еще одного хоккеиста. Контракт расторгли с защитником Егором Мартыновым, а он бы еще спокойно мог играть в клубе целый сезон. Мартынов довольно странный парень. Рассказывали, что он как-то в «Тракторе» пришел после сезона к менеджерам с просьбой выплатить ему бонус за показатель полезности. До чемпионата договорились о дополнительной премии за положительное значение, но Егор завершил сезон с «минус 5». Хоккеист аргументировал тем, что некоторые шайбы были заброшены в пустые ворота челябинского клуба, а он ничего не смог сделать.

В «Тракторе» Егора не услышали, и Мартынов психанул, уехал в «Авангард», где провел четыре сезона. Боб Хартли разочаровался в нем практически сразу. Егор редко попадал в состав, на него никогда не рассчитывали в плей-офф, а когда у него завершился контракт, то ничего не предложили. Егор — довольно посредственный защитник, но при этом достаточно надежный, однако у Хартли требования к хоккеистам обороны совершенно иные. Так что ничего удивительного не было, да и никто и не воспринял потерю Егора, как серьезную. Полгода прошло между тем, как уральцы с радостью подписали защитника и слухами о том, что клуб ищет варианты обмена для игрока. При этом на льду Егор совсем не выпадал. Да, он, конечно, не стоит 30 миллионов, но ведь это в Магнитогорске предлагали такие деньги. Наверное, причину стоит искать в том, что в клубе стал работать Сергей Гомоляко. Это ведь к нему ходил Егор в истории, описанной в самом начале.