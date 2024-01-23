Кузьменко оживает. Прервал черную серию без очков, но его все равно могут обменять
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Чикаго» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Сутер — 9 (Кузьменко, Джулсен), 1:47 — 1:0. Хьюз — 12 (Михеев, Кузьменко), 6:40 — 2:0.
Вратари: Демко (29:17 — 29:41, 34:30 — 34:40) — Мразек (9:06 — 9:16, 28:52 — 28:55, 58:24).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 29 (12+7+10) — 31 (9+10+12).
Наши: Задоров (18.31/1/0), Кузьменко (12.36/1/+2), Михеев (14.34/4/+2) — -.
23 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18 714 зрителей.
В конце января Андрей Кузьменко точно не может чувствовать себя спокойным и неприкасаемым в «Ванкувере». В последние пару недель слухи о его возможном обмене начинали сходить на нет. Однако реальной отдачи от россиянина не было ни в атаке, ни при игре без шайбы.
Кажется, вновь вывалил наружу все проблемы техничного нападающего при Рике Токетте выигранный в прошлую пятницу матч с «Аризоной» (2:1). В первом периоде с «Койотис» Кузьменко не сумел накрыть Трэвиса Дермотта и позволил своему бывшему одноклубнику забросить единственную шайбу в ворота «Ванкувера», а во втором — «отличился» поперечной передачей в своей зоне прямо на крюк Клейтону Келлеру, который не сумел воспользоваться таким подарком соперника. Как результат — всю третью двадцатиминутку Андрей провел на лавке, не сыграв ни одной смены.
«Кузьменко готов и хочет перестраиваться. У него просто не получается. Он теряет концентрацию при позиционной обороне. Когда нужно выполнять конкретное задание, он тяжело это воспринимает. Постоянно теряет своего игрока, свою зону, отсюда возникают проблемы», — объяснял неудачи вингера постоянный эксперт «СЭ» Андрей Николишин.
Упрекнуть Токетта в нежелании работать и возиться с хоккеистом, который слабо соответствует его вполне понятным требованиям, сложно. Главный тренер «Косаток» раз за разом дает ему шансы доказать свою необходимость команде, несмотря на почти полное отсутствие выхлопа. Вот и после трудовой победы над «Койотами» канадец не стал убирать Кузьменко в запас, дав возможность реабилитироваться во встрече с «Торонто» (6:4).
Правда, в итоге против «Мэйпл Лифс» он сыграл чуть больше 10 минут и довел серию без очков до юбилейных десяти матчей, а чуть ранее Джим Рутерфорд вновь намекнул, что Андрей может быть обменян до наступления дедлайна.
«Кузьменко потерял уверенность в себе. Андрей — хороший игрок, он может забивать. И я не сомневаюсь, что в «Ванкувере» или в другом клубе НХЛ он будет забивать», — сказал президент клуба по хоккейным операциям пару дней назад.
Лучшей реакцией на эти слова были голы и результативные передачи, которых Кузьменко так не хватает в начале года. К счастью, сегодня в гости к «Ванкуверу» заехал совсем убитый травмами «Чикаго», и в матче с аутсайдером его наконец-то прорвало.
Для того чтобы стать третьей звездой встречи и добыть своей команде победу над «Блэкхоукс» (2:0), россиянину хватило первой же смены. Уже на второй минуте он обкатил рамку гостей и благодаря спин-о-раме роскошно вложил поперечную передачу прямо в крюк Пиусу Сутеру — и такому подарку швейцарец пропасть не дал, отправив шайбу между ног Петру Мразеку. При этом несколькими секундами ранее праворукий мастер здорово отработал в средней зоне, сорвав атаку «Ястребов».
А всего через пять минут Кузьменко поборолся за воротами «Чикаго» и на пару с Ильей Михеевым организовал гол для Куинна Хьюза. Как оказалось, этого более чем хватило хозяевам для третьей победы подряд.
Мог забросить за несколько минут до первого перерыва 96-й номер «Ванкувера» и сам. Жаль только, что как следует исполнить бросок из-под ноги у него не получилось.
Но куда важнее, что игрой Кузьменко полностью остался доволен Токетт, который отметил не только великолепную передачу на Сутера, но и его вовлеченность при игре без шайбы в каждой смене.
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|П
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|29
|17
|67
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|54
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|24
|22
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|Тампа-Бэй
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|24
|23
|53
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|20
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|44
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|17
|25
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|46
|27
|19
|60
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
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|45
|23
|22
|49
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|22
|22
|46
|7
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|20
|26
|45
|8
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|47
|14
|33
|30
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|И
|В
|П
|О
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|47
|32
|15
|68
|2
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|27
|20
|60
|3
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|53
|4
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|44
|22
|22
|53
|5
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|21
|25
|47
|6
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|46
|19
|27
|47
|7
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|46
|15
|31
|31
|8
|Сан-Хосе
|47
|12
|35
|28
|23.01
|03:00
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Бостон – Виннипег
|4 : 1
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Вегас
|6 : 5 ОТ
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Флорида
|1 : 4
|23.01
|05:00
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Аризона – Питтсбург
|5 : 2
|23.01
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|2 : 0
|23.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 4 Б
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|46
|76
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|38
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|46
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
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|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
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|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
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