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Сегодня, 09:45

Кузьменко оживает. Прервал черную серию без очков, но его все равно могут обменять

Форвард «Ванкувера» Кузьменко набрал очки впервые за 11 матчей в НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко в матче против «Чикаго».
Фото USA Today Sports
Ассистентский дубль россиянина помог обыграть «Чикаго». Даже главный тренер Токетт остался им доволен.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Чикаго» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Сутер — 9 (Кузьменко, Джулсен), 1:47 — 1:0. Хьюз — 12 (Михеев, Кузьменко), 6:40 — 2:0.
Вратари: Демко (29:17 — 29:41, 34:30 — 34:40) — Мразек (9:06 — 9:16, 28:52 — 28:55, 58:24).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 29 (12+7+10) — 31 (9+10+12).
Наши: Задоров (18.31/1/0), Кузьменко (12.36/1/+2), Михеев (14.34/4/+2) — -.
23 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18 714 зрителей.

В конце января Андрей Кузьменко точно не может чувствовать себя спокойным и неприкасаемым в «Ванкувере». В последние пару недель слухи о его возможном обмене начинали сходить на нет. Однако реальной отдачи от россиянина не было ни в атаке, ни при игре без шайбы.

Кажется, вновь вывалил наружу все проблемы техничного нападающего при Рике Токетте выигранный в прошлую пятницу матч с «Аризоной» (2:1). В первом периоде с «Койотис» Кузьменко не сумел накрыть Трэвиса Дермотта и позволил своему бывшему одноклубнику забросить единственную шайбу в ворота «Ванкувера», а во втором — «отличился» поперечной передачей в своей зоне прямо на крюк Клейтону Келлеру, который не сумел воспользоваться таким подарком соперника. Как результат — всю третью двадцатиминутку Андрей провел на лавке, не сыграв ни одной смены.

«Кузьменко готов и хочет перестраиваться. У него просто не получается. Он теряет концентрацию при позиционной обороне. Когда нужно выполнять конкретное задание, он тяжело это воспринимает. Постоянно теряет своего игрока, свою зону, отсюда возникают проблемы», — объяснял неудачи вингера постоянный эксперт «СЭ» Андрей Николишин.

Андрей Кузьменко. «Зачем грузиться числом голов? Хочу просто помочь «Ванкуверу» далеко пройти в плей-офф». Интервью Кузьменко после 10:1 с «Сан-Хосе»

Упрекнуть Токетта в нежелании работать и возиться с хоккеистом, который слабо соответствует его вполне понятным требованиям, сложно. Главный тренер «Косаток» раз за разом дает ему шансы доказать свою необходимость команде, несмотря на почти полное отсутствие выхлопа. Вот и после трудовой победы над «Койотами» канадец не стал убирать Кузьменко в запас, дав возможность реабилитироваться во встрече с «Торонто» (6:4).

Правда, в итоге против «Мэйпл Лифс» он сыграл чуть больше 10 минут и довел серию без очков до юбилейных десяти матчей, а чуть ранее Джим Рутерфорд вновь намекнул, что Андрей может быть обменян до наступления дедлайна.

«Кузьменко потерял уверенность в себе. Андрей — хороший игрок, он может забивать. И я не сомневаюсь, что в «Ванкувере» или в другом клубе НХЛ он будет забивать», — сказал президент клуба по хоккейным операциям пару дней назад.

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

Лучшей реакцией на эти слова были голы и результативные передачи, которых Кузьменко так не хватает в начале года. К счастью, сегодня в гости к «Ванкуверу» заехал совсем убитый травмами «Чикаго», и в матче с аутсайдером его наконец-то прорвало.

Для того чтобы стать третьей звездой встречи и добыть своей команде победу над «Блэкхоукс» (2:0), россиянину хватило первой же смены. Уже на второй минуте он обкатил рамку гостей и благодаря спин-о-раме роскошно вложил поперечную передачу прямо в крюк Пиусу Сутеру — и такому подарку швейцарец пропасть не дал, отправив шайбу между ног Петру Мразеку. При этом несколькими секундами ранее праворукий мастер здорово отработал в средней зоне, сорвав атаку «Ястребов».

А всего через пять минут Кузьменко поборолся за воротами «Чикаго» и на пару с Ильей Михеевым организовал гол для Куинна Хьюза. Как оказалось, этого более чем хватило хозяевам для третьей победы подряд.

Мог забросить за несколько минут до первого перерыва 96-й номер «Ванкувера» и сам. Жаль только, что как следует исполнить бросок из-под ноги у него не получилось.

Но куда важнее, что игрой Кузьменко полностью остался доволен Токетт, который отметил не только великолепную передачу на Сутера, но и его вовлеченность при игре без шайбы в каждой смене.

Автогол Малкина в&nbsp;матче с &laquo;Аризоной&raquo;. Малкин не сумел обработать пас и организовал автогол при отложенном штрафе в матче против «Аризоны»

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
5
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