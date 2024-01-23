Малкин не сумел обработать пас и организовал автогол при отложенном штрафе в матче против «Аризоны»

Появилось видео автогола Малкина в матче чемпионата НХЛ против «Аризоны»

Игроки «Питтсбурга» забросили шайбу в собственные ворота в матче против «Аризоны» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

В третьем периоде «Питтсбург» заменил вратаря на шестого игрока при отложенном штрафе. Защитник «Пингвинз» Крис Летанг отдал передачу назад на Евгения Малкина, но россиянин не сумел обработать шайбу и она оказалась в воротах.

Гол записали на форварда «Аризоны» Лоусона Крауза.

После поражения от «Аризоны» «Питтсбург» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ.