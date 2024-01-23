Малкин не сумел обработать пас и организовал автогол при отложенном штрафе в матче против «Аризоны»
Появилось видео автогола Малкина в матче чемпионата НХЛ против «Аризоны»
Игроки «Питтсбурга» забросили шайбу в собственные ворота в матче против «Аризоны» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
В третьем периоде «Питтсбург» заменил вратаря на шестого игрока при отложенном штрафе. Защитник «Пингвинз» Крис Летанг отдал передачу назад на Евгения Малкина, но россиянин не сумел обработать шайбу и она оказалась в воротах.
Гол записали на форварда «Аризоны» Лоусона Крауза.
После поражения от «Аризоны» «Питтсбург» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ.
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|7
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|20
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|8
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|17
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|46
|27
|19
|60
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Аризона
|45
|23
|22
|49
|6
|Сент-Луис
|44
|22
|22
|46
|7
|Миннесота
|46
|20
|26
|45
|8
|Чикаго
|47
|14
|33
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|47
|32
|15
|68
|2
|Вегас
|47
|27
|20
|60
|3
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|53
|4
|Лос-Анджелес
|43
|22
|21
|52
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|47
|6
|Сиэтл
|46
|19
|27
|47
|7
|Анахайм
|46
|15
|31
|31
|8
|Сан-Хосе
|46
|11
|35
|26
Результаты / календарь
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28.01
|23.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|4 : 1
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Вегас
|6 : 5 ОТ
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Флорида
|1 : 4
|23.01
|05:00
|
Аризона – Питтсбург
|5 : 2
|23.01
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|2 : 0
|23.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|46
|76
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|38
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|46
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|7
|1.58
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