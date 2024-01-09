Малкина лучше не злить! Он не только набрал два очка, но и постоял за себя
«Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Ракелль — 5 (бол., Малкин, Гюнцель), 0:45 — 0:1. Карлссон — 7 (Харкинс, Картер), 7:37 — 0:2. Типпетт — 13 (бол., Замула, Фараби), 14:55 — 1:2. Руведел — 1 (Раст, Грэйвс), 28:07 — 1:3. Малкин — 15 (О`Коннор), 44:29 — 1:4.
Вратари: Харт — Неделькович.
Штраф: 16 — 8.
Броски: 37 (13+13+11) — 39 (17+14+8).
Наши: Замула (19.11/1/-2) — Малкин (16.43/4/+2).
9 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18279 зрителей.
Прошедшей ночью «Питтсбургу», продолжающему бороться за место в плей-офф, нужно было кровь из носу реабилитироваться за два декабрьских поражения от «Филадельфии» в рамках Пенсильванского дерби. В последние сезоны градус противостояния соседей по штату несколько понизился. Однако болельщики обеих команд по-прежнему считают очные встречи крайне важными вне зависимости от турнирного положения.
Сегодня парни Майка Салливана на выезде сумели впервые в сезоне обыграть идущих в зоне wild card «Флаерз» и вплотную приблизиться к кубковой восьмерке «Востока». А одним из главных героев на льду «Уэллс Фарго Центра» стал Евгений Малкин, который не только набрал 2 (1+1) очка, но и поучаствовал в небольшой потасовке сразу с несколькими игроками «Лечтиками».
Уже на первой минуте Джино не дал пропасть раннему большинству, подаренному «Пингвинз» Шоном Кутюрье, и не глядя выдал на пятачке великолепную голевую передачу на Рикарда Ракелля. Все, что оставалось сделать шведскому нападающему на дальней штанге — это просто не промахнуться мимо пустого угла ворот Картера Харта.
Но как ярко Малкин начал дерби, так же ярко его и закончил. На 44-й минуте Евгений получил шайбу на полборта от Дрю О'Коннора и забросил свою первую шайбу в 2024-м, установив итоговый счет в матче. Причем этот гол стал для магнитогорского мастера 486-м за всю карьеру в НХЛ и позволил выйти на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, превзойдя достижение Брайана Беллоуза (485). И теперь для попадания в топ-50 ему осталось отличиться всего лишь пять раз, чтобы перекрыть показатель Норма Улльмана (490).
Впрочем, хозяева великолепную игру 71-го номера «Пингвинов» не оценили и во время очередного большинства гостей при счете 1:4 принялись откровенного провоцировать его. Только было бы наивно думать, что тот дал бы себя в обиду.
На полноценный хет-трик Горди Хоу его возня с игроками «Филадельфии» не тянет — подраться и выяснить отношения «один на один» с кем-то из «Летчиков» судьи ему не дали. Однако главный зачинщик потасовки Скотт Лотон все же успел понюхать уральский кулак после короткого боксерского джеба, а затем получил от Малкина совет посмотреть на табло и вспомнить про счет. Разве были после такого другие претенденты на звание первой звезды встречи?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|39
|18
|21
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|24
|14
|54
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|37
|20
|17
|47
|4
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|5
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|40
|17
|23
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|26
|13
|56
|2
|Колорадо
|40
|25
|15
|53
|3
|Даллас
|39
|23
|16
|51
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|39
|17
|22
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|40
|26
|14
|55
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|36
|20
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|5
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|39
|13
|26
|27
|8
|Сан-Хосе
|40
|9
|31
|21
|9.01
|03:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|1 : 4
|9.01
|03:00
|
Рейнджерс – Ванкувер
|3 : 6
|9.01
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|0 : 4
|9.01
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|4 : 3 Б
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|40
|65
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|36
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41