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Сегодня, 08:00

Малкина лучше не злить! Он не только набрал два очка, но и постоял за себя

Гол и пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Форвард «Питтсбурга» вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Ракелль — 5 (бол., Малкин, Гюнцель), 0:45 — 0:1. Карлссон — 7 (Харкинс, Картер), 7:37 — 0:2. Типпетт — 13 (бол., Замула, Фараби), 14:55 — 1:2. Руведел — 1 (Раст, Грэйвс), 28:07 — 1:3. Малкин — 15 (О`Коннор), 44:29 — 1:4.
Вратари: Харт — Неделькович.
Штраф: 16 — 8.
Броски: 37 (13+13+11) — 39 (17+14+8).
Наши: Замула (19.11/1/-2) — Малкин (16.43/4/+2).
9 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18279 зрителей.

Прошедшей ночью «Питтсбургу», продолжающему бороться за место в плей-офф, нужно было кровь из носу реабилитироваться за два декабрьских поражения от «Филадельфии» в рамках Пенсильванского дерби. В последние сезоны градус противостояния соседей по штату несколько понизился. Однако болельщики обеих команд по-прежнему считают очные встречи крайне важными вне зависимости от турнирного положения.

Сегодня парни Майка Салливана на выезде сумели впервые в сезоне обыграть идущих в зоне wild card «Флаерз» и вплотную приблизиться к кубковой восьмерке «Востока». А одним из главных героев на льду «Уэллс Фарго Центра» стал Евгений Малкин, который не только набрал 2 (1+1) очка, но и поучаствовал в небольшой потасовке сразу с несколькими игроками «Лечтиками».

Форвард &laquo;Питтсбурга&raquo; Евгений Малкин. Малкин и Кросби еще повоюют? «Питтсбург» бьется за плей-офф после неудачного старта

Уже на первой минуте Джино не дал пропасть раннему большинству, подаренному «Пингвинз» Шоном Кутюрье, и не глядя выдал на пятачке великолепную голевую передачу на Рикарда Ракелля. Все, что оставалось сделать шведскому нападающему на дальней штанге — это просто не промахнуться мимо пустого угла ворот Картера Харта.

Но как ярко Малкин начал дерби, так же ярко его и закончил. На 44-й минуте Евгений получил шайбу на полборта от Дрю О'Коннора и забросил свою первую шайбу в 2024-м, установив итоговый счет в матче. Причем этот гол стал для магнитогорского мастера 486-м за всю карьеру в НХЛ и позволил выйти на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, превзойдя достижение Брайана Беллоуза (485). И теперь для попадания в топ-50 ему осталось отличиться всего лишь пять раз, чтобы перекрыть показатель Норма Улльмана (490).

Впрочем, хозяева великолепную игру 71-го номера «Пингвинов» не оценили и во время очередного большинства гостей при счете 1:4 принялись откровенного провоцировать его. Только было бы наивно думать, что тот дал бы себя в обиду.

На полноценный хет-трик Горди Хоу его возня с игроками «Филадельфии» не тянет — подраться и выяснить отношения «один на один» с кем-то из «Летчиков» судьи ему не дали. Однако главный зачинщик потасовки Скотт Лотон все же успел понюхать уральский кулак после короткого боксерского джеба, а затем получил от Малкина совет посмотреть на табло и вспомнить про счет. Разве были после такого другие претенденты на звание первой звезды встречи?

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 39 18 21 46
4 Филадельфия 40 20 20 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 41 13 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 24 14 54
2 Флорида 39 25 14 52
3 Торонто 37 20 17 47
4 Детройт 40 20 20 44
5 Тампа-Бэй 41 19 22 43
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 40 17 23 38
8 Оттава 35 14 21 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 26 13 56
2 Колорадо 40 25 15 53
3 Даллас 39 23 16 51
4 Нэшвилл 40 22 18 45
5 Сент-Луис 38 20 18 41
6 Аризона 38 19 19 40
7 Миннесота 39 17 22 38
8 Чикаго 40 12 28 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 40 26 14 55
2 Вегас 40 23 17 51
3 Лос-Анджелес 36 20 16 46
4 Эдмонтон 36 20 16 41
5 Сиэтл 39 16 23 41
6 Калгари 40 17 23 39
7 Анахайм 39 13 26 27
8 Сан-Хосе 40 9 31 21
Результаты / календарь
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9.01 03:00
Филадельфия – Питтсбург
 1 : 4
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Рейнджерс – Ванкувер
 3 : 6
9.01 04:00
Миннесота – Даллас
 0 : 4
9.01 05:00
Колорадо – Бостон
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 40 65
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 39 57
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 36 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 28
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 39 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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