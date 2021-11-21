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Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 15:20
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Лучшие снайперы в истории НХЛ. Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Лидеры по числу матчей с двумя и более голами. Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота. Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:
3 очка в матче с «Сан-Хосе» изменили позиции Ови сразу по нескольким показателям.
Александр Овечкин с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. Овечкин прервал безголевую серию дублем! Он начал погоню за Ягром

В гостевом матче против «Сан-Хосе» Александр Овечкин набрал 3 (2+1) очка и вышел на 28-е место в историческом бомбардирском списке НХЛ. Российский форвард, за 16 лет поучаствовавший в 1349 результативных атаках «Вашингтона», за счет большего количества голов обошел шведа Матса Сундина. От занимающего 27-е место канадца Ги Ляфлера Овечкин отстает на четыре очка, от замыкающего европейскую тройку финна Яри Курри — на 49. Кстати, утром в воскресенье лучший бомбардир НХЛ из числа действующих игроков Джо Торнтон вышел на 13-е место, подвинув Пола Коффи.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.

После удачной игры в Калифорнии Овечкин сократил отставание от третьего снайпера в истории НХЛ Яромира Ягра до 22 голов. От Горди Хоу капитана «Вашингтона» отделяет 57 точных бросков, от главной карьерной цели — Уэйна Гретцки — ровно 150.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Зато другой рекорд лиги должен покориться российскому форварду уже в ближайшее время. Овечкин в третий раз в сезоне реализовал большинство и сократил отставание от Дэйва Андрейчака до двух шайб. Российский форвард наказал соперников за грубость 272 раза, канадец — 274.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве.
Лидеры НХЛ по голам в большинстве.

По числу дублей в регулярных чемпионатах Овечкин приблизился еще к одной канадской легенде — Марио Лемье. Александр забивал больше одного гола в 152 матчах НХЛ, у Лемье в активе 154 такие игры, у недавно пройденного Ови в основном снайперском рейтинге Бретта Халла — 158, у великого Гретцки — 189. Правда, на чужих площадках никто не делал дублей чаще Александра Великого. На его счету 85 выездных дублей, у Гретцки 83, у Халла — 72.

Лидеры по числу матчей с двумя и более голами.
Лидеры по числу матчей с двумя и более голами.

Второй гол Овечкин забил после того, как «Сан-Хосе» сменил голкипера на шестого полевого игрока. По числу шайб в пустые ворота россиянин занимает второе место в истории НХЛ, отставая, естественно, от Гретцки. У Александра 42 таких гола, у Уэйна — 56.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота.
Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота.

Помимо снайперских подвигов Овечкин отметился и в ассистентских, выйдя на четвертое место по числу голевых передач среди россиян. Капитан «Вашингтона» обошел Павла Дацюка, который ассистировал партнерам по «Детройту» 604 раза. Рекорд принадлежит Сергею Федорову, который помог отличиться партнерам (в том числе и Овечкину) 696 раз.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.
Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика