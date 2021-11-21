Ещё один классный матч Капризова! Забил, отдал пас, но это не помогло команде

Кирилл вышел на график «очко за матч».

Кирилл Капризов постепенно выходит на тот уровень, которого от него все ждали. 4 очка в прошлом матче, 2 — в сегодняшнем. С каждой игрой уверенности в игре форварда становится всё больше и больше. В прошедшем матче против «Флориды» российский нападающий провёл 21 минуту — это второй показатель среди форвардов в команде. Для сравнения: в прошлом матче российский нападающий провёл на площадке 16 минут 52 секунды. Правда, результативная игра Капризова не помогла «Миннесоте» выиграть в сегодняшнем матче.

«Миннесота» уступила «Флориде» (4:5), лучшей команде Восточной конференции. Команда выдала один из лучших стартов, а домашняя победная серия продлилась до 10 рекордных. В сегодняшней игре «Пантерс» постоянно вели в счете, а их соперники были в роли догоняющих.

Свой первый гол в матче гости забили в середине второго периода. Капризов отдал передачу на стоявшего за воротами Зуккарелло, а тот уже отпасовал на Эрикссона, переправившего шайбу в ворота.

Joel Eriksson Ek buries on the power play to bring the Wild within one!#mnwild pic.twitter.com/AaWy83J5Ey — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 21, 2021

В начале третьего периода после вбрасывания в зоне «Миннесоты» шайба вышла в нейтральную, где ей завладел Годро, передал на Капризова, а тот убежал вперед и здорово разобрался перед воротами Бобровского.

Kirill Kaprizov brings Minnesota within one in the third, finishing off the partial breakaway!#mnwild pic.twitter.com/vL1hhyk9Fi — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 21, 2021

Обыграть «Флориду» результативные действия российского нападающего не помогли. У «Миннесоты» был шанс перевести игру в овертайм в третьем периоде, когда команда играла с пустыми воротами. Но соперник смог забросить в пустые, и даже шайба Хартмана на последней минуте уже не помогла.

Кажется, Капризов постепенно освобождается от предполагаемого всеми давления большого контракта в совокупности с ответственностью и синдрома второго сезона. У форварда 17 очков в 17 матчах (5+12), и он уже вышел на график «очко за матч».

Надежда Тонконог