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Сегодня, 15:00

5 лет назад Овечкин очаровал Трампа. Но пойдут ли русские хоккеисты к Байдену?

Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин с Кубком Стэнли на приеме у Дональда Трампа.
Фото Global Look Press
Кто-то из россиян точно выиграет Кубок Стэнли. Как быть с традиционным приемом у президента США?

Прием победителя в Белом доме — многолетняя традиция крупнейших спортивных лиг США. В последний раз среди обладателей Кубка Стэнли резиденцию президента посетила «Тампа-Бэй» в апреле 2022 года — в том числе российские хоккеисты Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Действующие победители из «Колорадо» до Белого дома пока так и не добрались.

Чемпионы НХЛ из &laquo;Тампы&raquo; на&nbsp;встрече с&nbsp;Джо Байденом. «Что, черт возьми, у вас добавляют в воду?» Кучеров, Василевский и Сергачев встретились с президентом США

Традиция регулярного посещения Белого дома чемпионами крупнейших американских спортивных лиг зародилась в 1980-х, когда властвовали представители республиканской партии Рональд Рейган, а затем и Джордж Буш-старший. Оба были большими поклонниками спорта.

Наиболее запоминающимся был визит к президенту США «Вашингтона», выигравшего Кубок Стэнли в сезоне-2017/18. Капитан «Столичных» Александр Овечкин намекал, что собирается задать несколько вопросов Дональду Трампу: «Не каждый день попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США. А спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся. Способен ли я что-то сделать для сближения двух стран? Я вне политики. Политика — это отдельный разговор».

Трамп с восхищением поприветствовал российского нападающего, заявив, что давно является его фанатом: «Не просто так его зовут Александр Великий. Он все 13 сезонов провел за «Кэпиталз». Очень много работает, забивает больше всех в лиге. Ты крутой, Ови. Не просто так тебя признали самым ценным в плей-офф». При этом Овечкин и Трамп общались и после мероприятия.

25&nbsp;марта 2019 года. Вашингтон. Александр Овечкин (рядом с&nbsp;Кубком Стэнли) и&nbsp;Дональд Трамп (в&nbsp;центре) на&nbsp;встрече в&nbsp;Белом доме. «Я твой фанат». Как президент США рассказал о любви к игре Овечкина в Белом доме

С тех пор политическая обстановка существенно изменилась — отношения между странами стали гораздо более напряженными. И в этом свете не может не интересовать один вопрос: а пойдут ли российские хоккеисты на прием к нынешнему президенту США Джо Байдену, который открыто называет нашу страну врагом?

15&nbsp;октября. Вашингтон. Кубок Стэнли в&nbsp;гостях у&nbsp;Дональда Трампа.

Случаи, когда отдельные хоккеисты отказывались идти в Белый дом, уже были. Например, в том самом «Вашингтоне» с командой к Трампу не пошли вратарь Брэйден Холтби, а также нападающие Бретт Коннолли и Деванте Смит-Пелли. Так как поступят российские игроки, которые в составе чемпиона точно будут? Пока наибольшие шансы, что это будет либо вратарь «Флориды» Сергей Бобровский (его команда ведет в финале Восточной конференции с «Каролиной» со счетом 3-0), либо нападающий «Вегаса» Иван Барбашев (3-0 в серии с «Далласом»).

Сергей Бобровский и&nbsp;Мэттью Ткачак после матча &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Каролина&raquo; (1:0) на&nbsp;арене FLA Live Arena в&nbsp;Санрайзе 22&nbsp;мая. «Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли

Этот сезон во многих отношениях уже стал знаменательным: после отказа защитника «Филадельфии» Ивана Проворова выйти на раскатку в радужном джерси в поддержку ЛГБТ-сообществ его поддержали многие хоккеисты, в том числе местные. Теперь интересно, как будет развиваться ситуация с визитом к нынешнему президенту США в том случае, если прием с его стороны, конечно, будет.

Александр Овечкин
Иван Барбашев
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
1/2 финала Счет в серии
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
3 - 0
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
0 - 0
3 - 0
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 3
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
0 - 0
0 - 3
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
11.05
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24.05 03:00
Даллас – Вегас
 0 : 4
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Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 16 22
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 20
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 15 19
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 16 10
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 8
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 8 1.58
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 8 1.96
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