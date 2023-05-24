5 лет назад Овечкин очаровал Трампа. Но пойдут ли русские хоккеисты к Байдену?
Прием победителя в Белом доме — многолетняя традиция крупнейших спортивных лиг США. В последний раз среди обладателей Кубка Стэнли резиденцию президента посетила «Тампа-Бэй» в апреле 2022 года — в том числе российские хоккеисты Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Действующие победители из «Колорадо» до Белого дома пока так и не добрались.
Традиция регулярного посещения Белого дома чемпионами крупнейших американских спортивных лиг зародилась в 1980-х, когда властвовали представители республиканской партии Рональд Рейган, а затем и Джордж Буш-старший. Оба были большими поклонниками спорта.
Наиболее запоминающимся был визит к президенту США «Вашингтона», выигравшего Кубок Стэнли в сезоне-2017/18. Капитан «Столичных» Александр Овечкин намекал, что собирается задать несколько вопросов Дональду Трампу: «Не каждый день попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США. А спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся. Способен ли я что-то сделать для сближения двух стран? Я вне политики. Политика — это отдельный разговор».
Трамп с восхищением поприветствовал российского нападающего, заявив, что давно является его фанатом: «Не просто так его зовут Александр Великий. Он все 13 сезонов провел за «Кэпиталз». Очень много работает, забивает больше всех в лиге. Ты крутой, Ови. Не просто так тебя признали самым ценным в плей-офф». При этом Овечкин и Трамп общались и после мероприятия.
С тех пор политическая обстановка существенно изменилась — отношения между странами стали гораздо более напряженными. И в этом свете не может не интересовать один вопрос: а пойдут ли российские хоккеисты на прием к нынешнему президенту США Джо Байдену, который открыто называет нашу страну врагом?
Случаи, когда отдельные хоккеисты отказывались идти в Белый дом, уже были. Например, в том самом «Вашингтоне» с командой к Трампу не пошли вратарь Брэйден Холтби, а также нападающие Бретт Коннолли и Деванте Смит-Пелли. Так как поступят российские игроки, которые в составе чемпиона точно будут? Пока наибольшие шансы, что это будет либо вратарь «Флориды» Сергей Бобровский (его команда ведет в финале Восточной конференции с «Каролиной» со счетом 3-0), либо нападающий «Вегаса» Иван Барбашев (3-0 в серии с «Далласом»).
Этот сезон во многих отношениях уже стал знаменательным: после отказа защитника «Филадельфии» Ивана Проворова выйти на раскатку в радужном джерси в поддержку ЛГБТ-сообществ его поддержали многие хоккеисты, в том числе местные. Теперь интересно, как будет развиваться ситуация с визитом к нынешнему президенту США в том случае, если прием с его стороны, конечно, будет.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
3 - 0
|3 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 3
|0 - 3
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|24.05
|03:00
|
Даллас – Вегас
|0 : 4
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|16
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|15
|19
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|16
|10
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|8
|1.58
|
|
Адин Хилл
Вегас
|8
|1.96