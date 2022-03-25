«Я твой фанат». Как президент США рассказал о любви к игре Овечкина в Белом доме

Три года назад президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Овечкина с «Вашингтоном»

Три года назад капитан «Кэпиталз» вместе с командой побывал в гостях у Дональда Трампа.

25 марта 2019 года в Овальный кабинет к президенту США приехали хоккеисты «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным. Поводом стала историческая победа «Кэпс» в Кубке Стэнли-2018. В США принято устраивать встречи с чемпионами национальных спортивных организаций. Действующий глава государства в своей резиденции принимает главных звезд НБА, НФЛ и НХЛ.

Русские в Белом доме

25 марта 2019 года. Вашингтон. Игроки «Кэпиталз» в Белом доме. Фото Twitter

На торжественное мероприятие в Белом доме вместе с Овечкиным также приехали его одноклубники из России Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Такие события по традиции символизировали дружбу. Однако нашлись и те, кто не пожелал ехать к Трампу по личным причинам. Ими оказались канадцы Деванте Смит-Пелли, Бретт Коннолли и Брэйден Холтби. Основным поводом стали их политические разногласия с президентом США.

Встреча Трампа и Овечкина носила особый характер. За месяц до поездки в Белый дом капитан «Вашингтона» намекнул, что хочет задать некоторые вопросы американскому президенту.

«Не каждый день попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США, — говорил Овечкин в интервью «СЭ». — А спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся. Способен ли я что-то сделать для сближения двух стран? Я вне политики. Политика — это отдельный разговор».

Любовь к Ови и три рукопожатия

Президент США начал свою речь с общих благодарностей в адрес «Вашингтона». Дональд Трамп признался, что симпатизирует Овечкину, назвав россиянина особенным.

Трамп: — Мы вам очень благодарны, это большая честь для меня, потому что я фанат хоккея, фанат «Вашингтона» и Алекса Овечкина. У меня не оставалось выбора, только как стать его фанатом, потому что он — это нечто. (Похлопал по левой руке Овечкина в этот момент.) Посмотрите на эти руки! (Пожал руку Ови в первый раз.) Особенный парень, особенный спортсмен и игрок.

Отдельный момент — это внешний вид Овечкина. Идеальный по размеру костюм и модельная прическа: форварда было не узнать, вспоминая обычный образ седого сурового мужика на льду в матчах НХЛ.

Александр Овечкин.

Трамп произнес несколько хвалебных речей в адрес владельца «Кэпиталз» Теда Леонсиса и пожелал удачного выступления в следующем плей-офф. После чего вновь решил обратить свое внимание на Овечкина, напомнив о его феноменальной результативности. Президент США рассказал, что его дочь Иванка Трамп дружит с российским хоккеистом.

Трамп: — Вы — крутые все, как и ваш капитан Алекс Овечкин. Где моя дочь Иванка? Она дружит с Ови, большой фанат.

Овечкин вел себя непринужденно и подшучивал над президентом США.

Трамп: — Не просто так его зовут Александр Великий. Он все 13 сезонов провел за «Кэпиталз». Очень много работает, забивает больше всех в лиге.

Овечкин: — Вау, правда, что ли? (После этой фразы все в кабинете смеялись. Трамп с улыбкой посмотрел на Овечкина.)

Трамп: — Да, представьте себе. Ты крутой, Ови. Не просто так тебя признали самым ценным в плей-офф.

Игроки «Кэпиталз» в Белом доме. Фото Global Look Press

Трамп вспомнил и про Евгения Кузнецова, назвав российского нападающего «молодым пацаном» и пожав ему руку.

Трамп: — А где Евджений Кузнецов? О, какой ты молодой, пацан! Дай краба. Кузнецов тоже побил рекорд. Ай да молодец. Вы — чемпионы, и это фантастика. Для меня большая честь, что ко мне заглянул «Вашингтон».

В завершение встречи в Белом доме Трамп попросил Овечкина выступить с речью.

Трамп: — А что скажешь нам ты, мистер MVP? Давай-ка, толкни речь!

Овечкин: — Моя речь будет гораздо спокойнее, чем на параде. Огромное спасибо, что приняли нас. Очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это большая честь, что мы оказались здесь. Спасибо вам! Постараемся снова взять Кубок Стэнли. У нас хорошая команда с опытом игры в плей-офф.

Трамп: — Я думаю, успех будет с тобой, сынок. Горжусь вами, парни. (После этих слов глава США пожал руку Овечкину во второй раз. Спустя минуту Трамп и россиянин еще раз обменялись рукопожатием.)

Президент США Дональд Трамп с хоккеистами «Вашингтона» после победы команды в Кубке Стэнли. AP

Трамп и Овечкин почти минуту что-то обсуждали лично после окончания официальной части мероприятия. Остается только догадываться, о чем они общались между собой.