Российский новичок продолжает феерить за «Миннесоту».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Дамба — 1 (Гринуэй, Сутер), 0:21 — 0:1. Виларди — 1 (Вагнер, Макдермид), 16:58 — 1:1. Лизотт — 1 (Даути, Картер), 27:02 — 2:1. Атанасиу — 2 (Картер), 30:22 — 3:1. Эрикссон Эк — 1 (Гринуэй, Патерин), 47:38 — 3:2. Сутер — 1 (Паризе, Бонино), 59:58 — 3:3. Юханссон — 1 (Капризов), 64:49 — 3:4.

Вратари: Куик — Тэлбот (57:51 — 58:41, 58:52 — 59:58).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 33 (11+13+7+2) — 44 (14+12+15+3).

Наши: — - Капризов (19.05/2/0).

17 января. Лос-Анджелес. Staples Center.

Стартовая игра Кирилла Капризова за «Миннесоту» получилась настолько яркой, что теперь без простора матчей с участием этой команды день прожит зря. «Уайлд» и зрелищность — понятия, которые исторически почти не совместимы. Однако именно на фоне правильных, скучных и предсказуемых действий чуть ли не любой ход сибиряка кажется божественным откровением. Разве что швейцарец Фиала время от времени может нарисовать что-то красивое у чужих ворот.

Главный тренер Дин Эвасон отрядил россиянина в тройку к Виктору Раску и Заку Паризе, но затем не стеснялся передергивать звенья в поисках лучшего взаимопонимания. Например, однажды Капризов угодил во вторую бригаду большинства, поменявшись местами с Ником Бьюгстадом. Причина лежала на поверхности — в ударном сочетании нужен игрок, умеющий стабильно побеждать на точке вбрасывания. Капризов в первом периоде в центре внимания оказался только пару раз. Однажды его хитрый бросок из-под защитника не без труда парировал Джонатан Куик. Счет в достаточно пресной встрече был открыт быстро и при этом достаточно нелепо. Мэтт Дамба с острого угла бросил по воротам, шайба отскочила от вратаря в ногу собственному защитнику Кертису Макдермиду и потом влетела в сетку.

Утверждать, что игра смотрелась, было никак нельзя. Хаотичные перемещения шайбы и хоккеистов изредка разбавляли грамотные решения одного-двух человек из каждой команды. Совсем не случайно, что ответный гол «Кингз» вышел не королевским, а насквозь рабоче-крестьянским. Бросок, борьба, суета, добивание — шайба пересекла ленточку, когда одна штанга уже вышла из своего паза, и была засчитана лишь после видеопросмотра.

Когда-то Куик заслуженно считался одним из лучших вратарей НХЛ, но с той золотой для него поры прошло несколько лет и сейчас ветерану регулярно достается за пропущенные шайбы. Однако в этой игре именно его фирменный шпагат не позволил Маркусу Юханссону вывести «Миннесоту» снова вперед.

Капризов заслужил массу хвалебных слов после дебюта. Однако покорить НХЛ с наскока не под силу даже большим талантам. Лучшая лига в мире не прощает малейшей расслабленности и едва заметных ляпов. Даже в неказистой команде уровня современного «Лос-Анджелеса» хватает игроков, которые накажут тебя за любую ошибку. Второй период второй встречи за «Миннесоту» для россиянина превратился в катастрофу. В ЦСКА у Игоря Никитина форвард бы за такие «художества» имел все шансы присесть на скамейку до конца матча.

Наверное, Капризов выплеснул слишком много эмоций и на вторую игру вышел опустошенным. Гол Блэйка Лизотта стал не только следствием несколько рикошетов после броска Дрю Даути от синей линии. Несколькими секундами Капризов проиграл борьбу на левом борту опытнейшему Джеффу Картеру.

Blake Lizotte tallies to break the 1-1 tie for the Kings!#GoKingsGo pic.twitter.com/CDsCHKqcE5 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 17, 2021

Канадский ветеран наказал Капризова еще раз, перехватив у него шайбу в средней зоне при игре в формате «четыре на четыре». Ногами нападающий «Уайлд» доработать не успел и «Лос-Анджелес» увеличил свое преимущество, реализовав выход «два в одного».

Andreas Athanasiou puts home the Jeff Carter rebound for a 4 on 4 goal for the Kings!#GoKingsGo pic.twitter.com/pZdWmOoEkv — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 17, 2021

На этом злоключения Капризова не завершились. Он снова ошибся и только ценой удаления на Лизотте остановил опаснейшую атаку «Кингз». В Западном дивизионе достаточно команд, мягко сказать, не выдающихся. Но что будет, когда российскому новичку придется выходить против таких монстров, как «Колорадо», «Вегас», «Сент-Луис»?

kaprizov does a good job hustling back, breaks up the play, but gets a slashing call pic.twitter.com/PuUi8kNkBf — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) January 17, 2021

В стартовой встрече «Миннесота» отыгралась со счета 1:3 после двух периодов. Повторение прежнего сценария на глазах превращалось в реальность. Куик вертелся как мог, постоянно вступая в игру и выручая свою команду. Шведский центрфорвард Джоэль Эрикссон-Эк уже после своего гола был близок к тому, чтобы забить еще, выбравшись в меньшинстве прямо на чужие ворота. А на последней минуте третьего периода защитник «Кингз» Мэтт Рой броском из своей зоны попал в штангу — к этому моменту «Уайлд» действовали уже в шесть полевых игроков.

Kings were this close to ending the game pic.twitter.com/NlmX19ffnV — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) January 17, 2021

Ножом в сердце для «Лос-Анджелеса» стали последние секунды основного времени, когда Сутер на удачу приложился по шайбе и забил.

RYAN SUTER WITH LESS THAN A SECOND ON THE CLOCK! THE WILD PUSH IT TO OVERTIME SOMEHOW!#MNWild pic.twitter.com/2d7R75PdIN — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 17, 2021

В овертайме за этот «нож» обеими руками вцепился уже Капризов и добил растерянного соперника. Россиянин при игре в формате «три на три» чувствовал себя великолепно: создавал моменты себе сам, играл на партнеров. Именно его голевой пас на Юханссона подвел черту неоднозначной для россиянина встречи. Как известно, запоминается последнее, поэтому Кирилл свои комплименты точно получит. Два очка в овертайме за два матча — блестящее начало карьеры в НХЛ. Всего же у Капризова уже 4 (1+3) очка в двух матчах в лиге.