Очередной крутой матч вратаря «Айлендерс».

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«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Сизикас — 2 (Мартин, Пелеч), 51:15 — 0:1. Мартин — 1 (Клаттербак, Барзал), 53:20 — 0:2.

Вратари: Шестеркин (58:50) — Варламов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (9+10+11) — 30 (7+14+9).

Наши: Бучневич (19.22/2/0), Панарин (18.34/3/-1) — -.

9 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов в сегодняшнем матче против «Рейнджерс» (2:0) в очередной раз сыграл уверенно и оформил третий матч на «ноль» в нынешнем сезоне. Это лучший показатель среди всех вратарей лиги.

Стоит отметить, что еще ни один голкипер в истории «островитян» не играл на ноль против «Рейнджерс» в двух встречах одного сезона. 54 броска в сумме (сегодня — 30) — 54 сэйва. Потрясающая статистика. За 501 игру в НХЛ Варламов оформил уже 30 шатаутов. Вот так здорово Семен сегодня остановил выход Панарина.

Semyon Varlamov w/ a huge save on the shot by Artemi Panarin #Isles 0 #NYR 0 P3 pic.twitter.com/eA9LlupLsK — Sports ??x? (@B_R_R_D) February 9, 2021

«Айлендерс» смогли открыть счет только в третьем периоде. Победная шайба на счету нападающего Кейси Сизикаса. «Рейнджерс» продолжают удивлять своей нестабильностью и пожарами в обороне. Игорь Шестеркин, также игравший сегодня уверенно, в таких ситуациях бессилен.

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Не помог команде даже продолжительный отдых из-за переноса матча с «Нью-Джерси». Таким образом, победная серия «Рейнджерс» прервалась на отметке двух встреч. Команде необходимо проводить серьезную работу над ошибками. Попасть в плей-офф с такой игрой будет невероятно трудно.

Дадонов забил второй гол в сезоне, но «Оттаве» это не помогло

«Оттава» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Дадонов — 2, 25:33 — 1:0. Драйзайтль — 8 (Кахун), 35:11 — 1:1. Эннис — 1 (Лагессон, Драйзайтль), 46:09 — 1:2. Арчибальд — 3 (п.в., Макдэвид), 58:50 — 1:3.

Вратари: Мюррей (57:39 — 58:13, 58:22 — 58:50, 59:13) — Смит.

Штраф: 18 — 14.

Броски: 28 (10+9+9) — 35 (8+17+10).

Наши: Дадонов (17.26/2/-1), Зайцев (19.40/4/0), Зуб (18.57/1/0) — -.

9 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.

«Оттава» продолжает свой полет в бездну. Найти более невзрачную команду в этом сезоне невозможно. На лицах многих игроков читается безысходность. Возможно, Евгений Дадонов только сейчас начал осознавать, куда попал. Сегодня в матче против «Эдмонтона» он сумел отметиться голом, но даже здесь не обошлось без везения. По сути, Адам Ларссон отправил шайбу в собственные ворота.

В прошлом регулярном чемпионате Дадонов набрал 47 очков в составе «Флориды». Пока у него в 13 матчах — 4 (2+2) очка. При таком графике будет здорово, если россиянин выбьет 15 очков за сезон.

Наверное, сложно найти в себе мотивацию, когда твоя команда выступает в роли статистов.

Кстати, Леон Драйзайтль и Коннор Макдевид поучаствовали по всех трех шайбах своей команды. Канадец набрал очки в десятой игре подряд. Хотя, кого это уже удивляет?

Гавриков помог «Коламбусу» с реваншем над «Каролиной»

«Коламбус» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Харрингтон — 1 (Стенлунд, Тексье), 18:24 — 1:0. Нидеррайтер — 5, 26:19 — 1:1. Аткинсон — 3 (мен., буллит), 30:38 — 2:1. Макгинн — 4 (Фегеле, Мартинук), 32:46 — 2:2. Рословик — 2 (Гавриков, Джонс), 55:24 — 3:2.

Вратари: Корписало — Неделькович (58:15).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 22 (4+8+10) — 24 (8+9+7).

Наши: Гавриков (23.28/1/+1), Григоренко (10.57/0/0) — Свечников (17.56/3/-1).

9 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.

Победа для «Коламбуса» сегодня была принципиально важна. В прошлом матче «Блю Джекетс» уступили «Каролине» (5:6), а судьи засчитали сопернику чистый гол из офсайда. Арбитры признали свою ошибку после перерыва, но шайбу в итоге не отменили. Даже страшно представить, откуда Торторелла нашел в себе силы никак не прокомментировать случившееся.

На этот раз «Коламбус» одержал трудовую победу. Решающий гол на счету Джека Рословика. Ассистировал ему Владислав Гавриков.

Стоит отметить, что в состав «Блю Джекетс» вернулся Михаил Григоренко. Россиянин сыграл в третьем звене, провел на льду почти 11 минут, очков не набрал.

Не обошлось в матче и без горячих новостей. Во втором периоде Джон Торторелла усадил на лавку Патрика Лайне. В одной из смен финн защищался на прямых ногах. На льду он больше не появился, а его айстайм составил всего 11 минут. Не успела в Огайо закончиться старая драма, как развивается новая. Скучно точно не будет.