Отец не дожил до его дебюта в НХЛ. История Овечкина следующего десятилетия

Рассказываем о лучшем снайпере прошлого сезона НХЛ.

В сезоне-2019/20 Давид Пастрняк разделил с Александром Овечкиным приз лучшему снайперу регулярки. Чех и россиянин настреляли по 48 голов, и впервые с 2010 года «Морис Ришар Трофи» вручили одновременно двум нападающим. Если снайперские подвиги капитана «Вашингтона» никого не удивляют, то прогресс форварда «Бостона» по-настоящему радует. В каждом новом сезоне он обновляет собственные рекорды, а ведь Пастрняку всего 24 года.

Рассказываем главное о топ-снайпере НХЛ, способном стать новым Овечкиным как минимум ближайшего десятилетия.

Давида воспитала мама, отец рано ушел из семьи

Кто из хоккеистов не мечтал, чтобы сын пошел по стопам отца? Так произошло и в семье Пастрняка. Папа нападающего «Бостона» — Милан — выступал в низших лигах Чехии и Германии, и с его подачи Давид встал на коньки. Правда, в раннем возрасте Пастрняк-старший ушел из семьи. Давида и его старшего брата Якуба воспитывала мама Марсела, которая вкалывала на двух работах, лишь бы у ее сыновей было все необходимое для жизни, учебы и тренировок.

Давид поддерживал связь с отцом, но Милан отказывался тренировать сына и давать ему какие-либо советы. Он настаивал, чтобы Давид сам обращался к нему за помощью в хоккейных делах.

В 16 лет Пастрняк решил покинуть чешскую юниорскую лигу, где ему попросту не было равных. В сезоне-2011/12 он набрал 68 (41+27) очков в 9 матчах за родной «Гавиржов» и 31 — за «Тршинец», арендовавший юного таланта. Давид мечтал о карьере в НХЛ, и для этого нужно было развиваться дальше — за пределами чешской лиги. В качестве трамплина Пастрняк выбрал Швецию и подписался с «Седертелье».

Перед отъездом он попросил отца потренировать его. Милан согласился, и это был единственный раз, когда папа работал с сыном над физической формой и техникой. Сам Пастрняк рассказывал, что тренировки были изнурительными. Но они позволили подготовиться к шведской лиге, где Давид быстро освоился и продолжил заниматься привычными делами — забивать голы и отдавать передачи. Там Пастрняк и начал изучать английский язык перед будущим отъездом в Северную Америку.

Папа умер за год до драфта

За год до драфта, на котором Пастрняка выберет «Бостон», в его семье произошла страшная трагедия. Продолжительная болезнь (рак) победила его отца. Милан, последние годы тренировавший в Чехии, Словакии и Англии, ушел из жизни в 51 год. Ранним утром мама позвонила сыну и рассказала о случившемся.

«Хоккей в тот момент был для меня единственным утешением, — приводит слова Пастрняка The Athletic. — И, конечно же, мама и брат. Только с ними я мог пережить утрату отца. Каждый раз, когда я шел на лед, первые десять минут думал об этом. А потом внезапно переключался и продолжал усиленно тренироваться».

Давид отыграл в Швеции два года, пока не получил вызов в систему «Бостона». Чех отмечал, что в «Седертелье» были созданы все условия для развития: тренажерные залы, индивидуальные занятия на льду. Давид подолгу задерживался на арене и работал над собой — только так он смог победить душевную боль. Усердными тренировками он подготовил себя к драфту и заслужил лестные отзывы скаутов.

Задрафтован «Северсталью»

До 2016 года в КХЛ существовал драфт юниоров, в ходе которого клубы передавали права на молодых хоккеистов. Сейчас об этой процедуре, способной, к слову, выравнять конкуренцию между клубами, все забыли.

Спустя пару лет любопытно пересматривать выборы российских команд, которые гнались за европейскими талантами. Но тем, в свою очередь, было все равно на интерес из КХЛ, ведь большинство планировали покорять НХЛ.

Так произошло и с Пастрняком. В 2013 году его задрафтовала «Северсталь» под общим 34-м номером. Год спустя сделали свой выбор в «Бостоне» и не пожалели на перспективного чеха 25-й пик. У некоторых скаутов личность Пастрняка вызывала сомнения из-за небольших габаритов и перенесенного в последнем сезоне сотрясения мозга. Опасения терзали и «Брюинз», но боссы клуба рискнули и не прогадали.

Позже ЦСКА выменял права на Пастрняка в КХЛ у череповчан на случай локаута или контрактных разногласий за океаном. Однако если Давид и прилетит в Москву, то очень нескоро. В начале февраля чех восстановился после операции на бедре и сейчас продолжает разрывать НХЛ.

Подарил машину медсестре

Последние два года Пастрняк участвовал в Матчах звезд НХЛ. В прошлом сезоне чеха выбрали капитаном Атлантического дивизиона, и Давид стал самым ценным игроком уикенда, набрав 6 (4+2) очков в двух матчах.

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Традиционно MVP Матча звезд ждал роскошный подарок — новенькая Honda CR-V Hybrid. На российском рынке такой автомобиль обойдется примерно в 2 миллиона рублей. Но Пастрняк, вместо того чтобы пополнить свой автопарк, заявил, что хотел бы передать машину матери-одиночке Кэйтлин Хэгстрем, работающей в реанимационном отделении больницы, куда поступали больные коронавирусом. Давид понимал, как нелегко растить ребенка без отца, ведь он сам вырос в неполной семье. Поэтому в преддверии Нового года сделал Хэгстрем чуточку счастливее.

Подарок, разумеется, стал сюрпризом. Причем вручили его в максимально нетривиальной обстановке. Кэйтлин пригласили на вымышленное собеседование, которое должно было пройти по видео. На связь вышел лично Пастрняк, поздравивший медсестру с новым автомобилем, который уже ждал ее возле больницы. Кроме того, ее четырехлетнему сыну Шону вручили свитер Давида и хоккейную форму. Зимой мальчик уже встал на коньки.

Болеет за «Арсенал»

Для стран с умеренным климатом, как в Чехии, обычное дело, когда зимой дети рубятся на катках в хоккей, а летом — в футбол. Эти командные виды спорта очень близки по духу и накалу. Чего уж говорить — в советские годы некоторые спортсмены входили одновременно и в хоккейную, и в футбольную сборные.

В отпуске Пастрняк нередко меняет коньки на бутсы и играет на приличном уровне, будто и не замечая разницы между льдом и газоном. Однажды его пригласили потренироваться с бостонским клубом «Нью-Инглэнд Революшн» из MLS. Причем Давид не только отгрузил пару классных голов, но и примерил вратарские перчатки и сделал несколько суперсейвов. Сборной Чехии перед отбором на ЧМ-2022 стоит обратить внимание на бостонского снайпера.

Пастрняк болеет за лондонский «Арсенал», и в этом сезоне Давиду можно только посочувствовать. «Канониры» плетутся в середине таблицы, занимая десятое место. Пастрняк знаком с легендой чешского футбола — вратарем Петром Чехом, который, кстати, выступал за «Арсенал» с 2015 по 2019 год. Так, может, это он преподал Давиду пару уроков вратарской техники, а Пастрняк взамен подсказал тонкости катания? Ведь пару лет назад Чех переквалифицировался в хоккейного вратаря и в свободное от работы время играет в четвертом английском дивизионе. Или все гораздо проще — талантливый человек талантлив во всем?