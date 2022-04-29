Победитель регулярки редко выигрывает Кубок Стэнли. Получится ли у «Флориды»?

Рабинер — о команде Сергея Бобровского.

«Флорида» выиграла Президентский кубок, то есть регулярный чемпионат НХЛ. Рад за одного из героев второго тома моей книги «Русские дороги к хоккейной мечте» Сергея Бобровского и форварда Максима Мамина. Бобу пришлось пройти через серьезные сложности в «Пантерах», чтобы на третий сезон выйти на проектную мощность. Но такие люди не сдаются.

Бобровский — в нескольких шагах от легендарного рекорда. Скоро он официально станет лучшим российским вратарем в истории НХЛ Три года назад, в апреле 2019-го, я был в Санрайзе (это пригород Майами, надо заметить, довольно глухой и малопривлекательный, рядом с болотами), ходил на игру и делал интервью с единственным на тот момент россиянином «Флориды» Евгением Дадоновым. Трибуны были хронически пусты, команда уже давно и в очередной раз потеряла шансы на выход в плей-офф, и если бы кто-то сказал, что через три года она выиграет регулярку, все бы громко посмеялись. Но мы в очередной раз видим, какие чудеса могут происходить в НХЛ, лиге равных или почти равных возможностей, когда в том или ином клубе за дело берутся правильные люди. В данном случае ими оказались новый генеральный менеджер Билл Зито и в особенности главный тренер, трехкратный обладатель Кубка Стэнли во главе «Чикаго» 2010-х Джоэль Кенневилль. Уже бывший главный тренер. В начале этого сезона он стал очередным коучем, уволенным за старые нехоккейные грехи в «Чикаго». Причем даже не свои, а чужие — решение покрыть секс-скандал с видеотренером «Чикаго» принимал президент клуба Джон Макдонаф, а Кенневилль просто не поплыл против течения. Одновременно полетели со своих постов генменеджер «Блэкхокс» Стэн Боумэн (сын Скотти) и другие руководители клуба.

Глупость полнейшая — тренер пострадал 11 лет спустя за решение, которое принимал не он, причем в другом клубе! Тем не менее вот такова эта нынешняя культура отмены, или как там она называется.

Казалось, «Флориде» конец, поскольку она казалась авторским проектом Кенневилля. Но его помощник Эндрю Брюнетт, вообще без самостоятельного тренерского опыта, неожиданно уверенно подхватил знамя и не просто не «поплыл», а довел команду до победы в регулярном чемпионате. Я слышал от некоторых уважаемых хоккейных людей, что одно из объяснений таково: да, официально Кенневилль ушел из клуба, но... не совсем. С ним консультируются, он в курсе всех дел. Это его детище.

«Для меня не существует критики от статистиков или экспертов, их я не слышу». Вторая часть интервью с Бобровским Тем не менее Джоэль в любом случае не может оперативно рулить процессом, проводить тренировки, заниматься матч-менеджментом, менять сочетания по ходу игр, делать наложения и т. д. То есть не надо упрощать ситуацию и недооценивать заслуги Брюнетта и остальных. Другое дело, что в плей-офф, где каждое решение на вес золота, опыта сменщику Кенневилля может не хватить. В прошлом сезоне «Флорида» впервые за долгое время вышла в плей-офф, причем опередила в регулярке обладателя Кубка Стэнли «Тампу», с которой и встретилась в первом раунде плей-офф. «Пантерз» не хватило баланса, особенно в обороне, и в очень мощной и красивой борьбе она проиграла серию — 2:4, причем три (!) вратаря сыграли по два матча. А «Тампа» потом снова выиграла Кубок.