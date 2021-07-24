В первом раунде драфта НХЛ выбрали всего одного россиянина. Русские игроки снова не в моде?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Павел Бучневич утро субботы встретил, как игрок «Сент-Луиса». «Рейнджерс» не захотели вести с нападающим переговоры о новом контракте и отправляет хоккеиста в штат Миссури. Странное решение самого известного клуба в мире. Обмен произошел после того, как уроженец Череповца провел свой лучший сезон в карьере, показав, что является разносторонним хоккеистом, умеющим не только играть в атаке, но и убивать меньшинство.

При этом компенсация довольно смешная. Пик во втором раунде драфта следующего года, да форвард Самуэль Блейз. Без всяких сомнений в этой сделке победил «Сент-Луис», что и подтвердил генеральный менеджер клуба. Даг Армстронг не скупился на комплименты в адрес Павла, а также пообещал долгосрочное соглашение. Если Павел будет и дальше прогрессировать, а поводов сомневаться в том, что так и будет, немного, то, видимо, он станет заменой Владимиру Тарасенко, легко возьмет свое место в топ-6 и станет ближе к кубку.

В «Нью-Йорке» происходит нечто непонятное, команда с Артемием Панариным так и будет дальше биться за место в плей-офф, с довольно невысокими шансами на успех. Да и не ценили Бучневича в «родном» клубе, хотя он провел там всю заокеанскую карьеру. Это только в последнем сезоне все наладилось, а до этого Павла постоянно старались воспитывать, переделывать, натыкаясь на непонимания хоккеиста. Возможно, и сам форвард давал повод, но теперь все в прошлом. Бучневичу — 26 лет, это самый расцвет карьеры. И он начинает с чистого листа. Хорошее начало сезона-2021/22.

Драфт

Только один российский игрок был выбран в первом раунде прошлого драфта НХЛ. Бывший нападающий «Лады» Федор Свечков выбран «Нэшвиллом». Сейчас центр перешел в СКА, едет на первый сбор с питерским клубом, но его перспективы в первой команде на будущий сезон туманны. У питерцев сильные иностранцы, есть Владислав Каменев, так что, видимо, возникнут серьезные проблемы с игровым временем. Но есть «СКА-Нева», да и в МХЛ Федор еще может выступать.

Впрочем, контракт с питерцами у Свечкова до 2024, а за три года многое может произойти. Конечно, Свечков талантлив, но говорить, что он восходящая звезда, пока рано. Это как прогнозировать погоду на 24 апреля 2024 года. Никто же не угадает. За плечами Свечкова один сезон в Высшей лиге, но он не был ключевым хоккеистом команды, которая даже не попала в плей-офф. Светлая голова, но серьезные проблемы с физикой.

Если возвращаться к драфту, то эксперты очень сильно ошиблись насчет наших ребят. Самая главная сенсация — никто не взял Никиту Чибрикова. Это один из самых сильных форвардов прошедшего сезона в МХЛ, который не терялся и на фоне мужиков в КХЛ. Никита открыл счет своим голам в прошлом сезоне, но и это не впечатлило.

А то, что менеджеры клубов прошли мимо защитника Даниил Чайки, совсем не удивляет. Глядя на него во время молодежного чемпионата мира и в матчах за клубы системы ЦСКА, не было понятно, почему о нем вообще так много говорят. Защитник, которому точно нечего делать в НХЛ, ему бы в Вышке не затеряться. Кроме того, Даниил не производит впечатление уверенного в себе парня, большие проблемы с психологией. Видимо, на собеседованиях это всем бросалось в глаза.

Состав

СКА отправился на первый сбор в Новогорск. С собой клуб везет очень много хоккеистов, 41 человек не поместятся на одном льду, впрочем, на олимпийской базе с условиями все в порядке, можно кататься на разных площадках. У питерцев прежняя проблема, которую они стараются не замечать, хотя это подводило команду в прошлых сезонах. Слишком серьезная конкуренция за место в составе, причем, на всех позициях. Это, возможно, и хорошо, например, для сборной, но не для клуба. Потому что ни у кого нет права на ошибку, а без такого доверия очень трудно чувствовать себя уверенно.

Посмотрите на вратарскую линию. Сильный голкипер Ларс Юханссон, а также открытие прошедшего чемпионата мира Александр Самонов плюс Ярослав Аскаров. Зачем СКА шесть легионеров — не совсем понятно, почему один из них должен получать зарплату, находясь на трибуне?

И все-таки СКА не выглядит такой уж мощной машиной, если сравнивать с соперниками по конференции. Посмотрите хотя бы на линию обороны. 14 защитников, но серьезные сложности, чтобы набрать 6 хоккеистов уровня претендента на Кубок Гагарина. Оскар Фантенберг и Игорь Ожиганов — это два места, а дальше все примерно равны, со своими плюсами и минусами. В атаке всё плотней. Тут с ходу видны четыре центра, которые заберут игровое время, не возникнет проблемы с крайними. Накануне, питерцы совершили сделку с «Сочи», отправив на юг нападающего Артема Николаева. Но этот хоккеист сидел глубоко в фарм-клубе. В КХЛ он провел 20 матчей, но ничем не запомнился.