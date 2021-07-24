Лучшего русского на драфте выбрал «Нэшвилл». А еще одного героя ЮЧМ из России не взяли в первом раунде, и это удивительно

Федор Свечков выбран под 19-м номером, а Никита Чибриков ждет следующих раундов

Первый раунд драфта НХЛ

1. Оуэн Пауэр (защитник, Канада) — «Баффало»;

2. Мэттью Бенирс (форвард, США) — «Сиэтл»;

3. Мэйсон Мактавиш (форвард, Канада) — «Анахайм»;

4. Люк Хьюз (защитник, США) — «Нью-Джерси»;

5. Кент Джонсон (форвард, Канада) — «Коламбус»;

6. Симон Эдвинссон (защитник, Швеция) — «Детройт»;

7. Вильям Эклунд (форвард, Швеция) — «Сан-Хосе»;

8. Брэндт Кларк (защитник, Канада) — «Лос-Анджелес»;

9. Дилан Гюнтер (форвард, Канада) — «Ванкувер»;

10. Тайлер Буше (форвард, США) — «Оттава»...

19. Федор Свечков (форвард, Россия) — «Нэшвилл».

До начала текущего драфта НХЛ в первом раунде ожидали, как минимум, двух россиян — нападающих из системы СКА Федора Свечкова и Никиту Чибрикова. Оба в минувшем сезоне зажгли на ЮЧМ в Далласе на глазах у сотни заокеанских скаутов, имели стабильную игровую практику и большую часть сезона рубились со взрослыми. Причем второй успел дебютировать и забросить за основу армейцев в КХЛ, а зимой продуктивно скатался со взрослой сборной на Евротур (забил уже во втором матче и доказал, что готов оправдывать авансы).

Вот только, несмотря на солидный преддрафтовый год Чибрикова, в первом раунде из россиян ушел только Свечков. И это, как минимум, странно. Никита, в отличие от многих североамериканцев, не испытывал дефицит матчей, постоянно был на виду и прогрессировал по ходу сезона. Почему энхаэловские менеджеры проигнорировали в первый день одного из самых техничных вингеров, который доминировал на молодежном уровне, остается только гадать. По каким критериям «Даллас» оценил выше него Уайтта Джонстона, сыгравшего за весь сезон всего семь не самых ярких матчей на ЮЧМ, непонятно.

Допускаю, что смутить боссов могло его желание остаться в России до 23 лет, но категорически отвергаю доводы, что уйти сегодня Чибрикову помешал недостаток информации о нем из-за закрытых границ — сейчас не 19-й век, когда для просмотра проспекта нужно было ехать две недели на дилижансе. У 90 процентов клубов есть российские скауты.

The #Preds are proud to select Fedor Svechkov! pic.twitter.com/eIqmQFA3Bc — Nashville Predators (@PredsNHL) July 24, 2021

Почти все прогнозы с воспитанником «Динамо» в топ-32 рассыпались. И в первом раунде Россия оказалась представлена лишь Свечковым.

Один из самых талантливых российских центров поколения оправляется к Ярославу Аскарову в «Нэшвилл», который с подачи генменеджера Дэвида Пойла застрял в полупозиции — «Предаторз» стабильно попадают в плей-офф, но в последние три года превратились из претендента на Кубок Стэнли в команду быстрого вылета.

В минувшем сезоне лучшим бомбардиром «Хищников» стал лидер обороны Роман Йоси — очевидно, что команде Джона Хайнса не хватает креативных нападающих. Первый центр с длинным и катастрофически тяжелым контрактом Райан Джохансен от сезона к сезону деградирует и не пригодился даже «Сиэтлу». Еще один плеймейкер и главный шарлатан лиги Мэтт Дюшен, получив 8-миллионный кэпхит и семилетнее соглашение, за два сезона набрал чуть больше 50 очков и вогнал клуб в кабалу. Главная звезда швед Филипп Форсберг без вменяемого плеймейкера впал в уныние и немного зачах. А из-за экспансии «Сиэтла» клубу пришлось потерять шведа Калле Ярнкрока, на котором полностью держалось третье звено.

Для Свечкова раздрай в «Предаторз» и отсутствие мощной центральной оси — шанс в будущем максимально быстро попасть в основу. За спиной бедоносных Джохансена с Дюшеном у «Нэшвилла» есть два центра, способных в будущем дать выхлоп. Первый — выменянный у «Вегаса» 22-летний выпускник первого раунда Коди Гласс, который никак не может закрепиться в НХЛ. Второй — взятый два года назад первым пиком 19-летний канадец Филип Томасино, разрывающий в АХЛ. За ними же — зияющая пустота. Поэтому в Теннеси уроженца Тольятти будут ждать сразу же после того, как истечет его действующий контракт со СКА.

Все идет к тому, что через несколько лет в столице кантри может собраться приличная русская диаспора. Пашущий как вол челябинец Яков Тренин уже твердо обосновался в боттоме. Ярослав Аскаров через сезон наверняка поедет бодаться за рамку с Юусе Саросом. Мощный нападающий с опцией игры в центре Егор Афанасьев имеет все шансы, чтобы залезть хотя бы в нижние звенья. А 19-летний защитник с Кубком Гагарина Семен Чистяков, пройдя через школу жизни Боба Хартли в «Авангарде», к тому времени должен будет окрепнуть к рубке за основу. Осталось только немного подождать.