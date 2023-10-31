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Сегодня, 08:25

Панарин — снова лучший. После прошлогодней критики сезона демонстрирует ярчайший хоккей

«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в матче НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
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Артемий Панарин («Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports
Его «Рейнджерс» побеждает в пяти матчах подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Панарин — 5 (Труба, Миллер), 18:24 — 0:1. Густафссон — 2 (Перфетти), 19:32 — 1:1. Элерс — 2 (Перфетти, Шайфли), 45:08 — 2:1. Крайдер — 6 (бол., Фокс, Панарин), 53:12 — 2:2. Зибанежад — 2 (Панарин, Миллер), 64:34 — 2:3.
Вратари: Хеллибак — Шестеркин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 29 (10+9+5+5) — 26 (10+9+6+1).
Наши: Наместников (15.52/1/+2) — Панарин (19.49/2/+1).
Виннипег. Canada Life Centre. 11898 зрителей.

Артемий Панарин — лучший русский игрок НХЛ в начале чемпионата. Он с 15 (5+10) очками делит вторую строчку в списке бомбардиров с Диланом Ларкином из «Детройта». Впереди только лидер «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Летом были обоснованные опасения, что с приходом нового главного тренера Питера Лавиолетта у россиянина могут возникнуть проблемы. Взгляды на игру этого специалиста старой школы не назовешь максимально подходящими для техничных форвардов, любящих возиться с шайбой. Однако Панарин быстро адаптировался, получил свободу действий и пока для него все складывается идеально.

В матче с «Виннипегом» Хлебушек набрал 3 (1+2) очка, отдав пас под голевой бросок Мики Зибанежада в овертайме. Нельзя сказать, что «Рейнджерс» играли очень здорово, но пять побед подряд в выездной серии по северо-западу США и Канады — мощный результат. Команда смотрится организованно и по делу возглавила Столичный дивизион.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Коламбус» — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Голы: Харли — 2 (Робертсон, Хинтц), 0:27 — 1:0. Воронков — 1 (Силлинджер, Джонсон), 4:37 — 1:1. Северсон — 1 (Фантилли, Веренски), 13:41 — 1:2. Хинтц — 3 (Робертсон, Лундквист), 25:52 — 2:2. Дюшен — 1 (Сутер, Марчмент), 42:49 — 3:2. Дадонов — 2 (Джонстон, Бенн), 52:39 — 4:2. Джонстон — 3 (п.в., Дадонов, Бенн), 56:21 — 5:2. Керали — 2 (Проворов, Оливье), 57:10 — 5:3.
Вратари: Эттингер — Мерзликинс (55:53 — 56:21, 58:03).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (9+9+15) — 25 (7+6+12).
Наши: Дадонов (11.32/2/+2) — Воронков (13.58/1/0), Проворов (22.58/2/-1).
Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Пока молодой защитник «Анахайма» Павел Минтюков уверенно возглавил гонку за право считаться лучшим российским новичком этого сезона. В свои 19 лет он набрал уже 5 (1+4) очков в девяти матчах и получает много времени в большинстве. Составить ему конкуренцию способен только Дмитрий Воронков. Нападающий «Коламбуса» забросил первую шайбу в НХЛ в третьем по счету матче так спокойно, словно играл против «Амура» или «Сочи». Хотя в воротах крепкого «Далласа» находился Джейк Оттинджер — один из лучших вратарей НХЛ. Все-таки габаритам нельзя научить, как говорят в Северной Америке. Сдвинуть Воронкова в пределах правил с пятачка сложно даже самому мощному защитнику.

Сегодня уроженца Ангарска подняли из четвертого звена в третье и пока он оправдывает доверие. Воронков провел на льду почти 14 минут, включая 122 секунды в большинстве. Он пока не до конца адаптировался к скоростям НХЛ, но по сравнению с неудачной игрой в тренировочном лагере сделал еще один шаг в правильном направлении. От него сложно ждать бомбардирских достижений в проводящем болезненную перестройку «Коламбусе». Но его шансы получить твердое место в основном составе смотрятся уже повыше, чем у Кирилла Марченко и Егора Чинахова. Там надо обязательно забивать на регулярной основе , чтобы не оставаться в запасе.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
2
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«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 9 7 2 14
2 Каролина 10 6 4 12
3 Нью-Джерси 8 5 3 11
4 Айлендерс 8 4 4 10
5 Вашингтон 8 4 4 9
6 Филадельфия 9 4 5 9
7 Коламбус 9 3 6 8
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 17
2 Детройт 10 6 4 13
3 Монреаль 9 5 4 12
4 Торонто 8 5 3 11
5 Тампа-Бэй 9 4 5 11
6 Флорида 8 4 4 9
7 Оттава 8 4 4 8
8 Баффало 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 8 6 2 12
2 Даллас 7 5 2 11
3 Виннипег 9 4 5 10
4 Нэшвилл 8 4 4 8
5 Аризона 8 4 4 8
6 Миннесота 9 3 6 8
7 Сент-Луис 7 3 4 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 9 1 19
2 Ванкувер 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Анахайм 9 5 4 10
5 Сиэтл 10 3 7 8
6 Эдмонтон 8 2 6 5
7 Калгари 9 2 7 5
8 Сан-Хосе 9 0 9 1
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31.10 02:00
Тампа-Бэй – Сиэтл
 3 : 4 ОТ
31.10 02:00
Филадельфия – Каролина
 2 : 3
31.10 02:00
Питтсбург – Анахайм
 3 : 4
31.10 02:00
Бостон – Флорида
 3 : 2 ОТ
31.10 02:30
Виннипег – Рейнджерс
2 : 3 ОТ
31.10 02:30
Айлендерс – Детройт
 3 : 4 ОТ
31.10 03:00
Даллас – Коламбус
 5 : 3
31.10 05:00
Вегас – Монреаль
 3 : 2 Б
31.10 05:00
Аризона – Чикаго
 8 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 8 18
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 9 15
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

 10 15
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 10 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 9 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 10 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

 4 1.32
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