Панарин — снова лучший. После прошлогодней критики сезона демонстрирует ярчайший хоккей
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Панарин — 5 (Труба, Миллер), 18:24 — 0:1. Густафссон — 2 (Перфетти), 19:32 — 1:1. Элерс — 2 (Перфетти, Шайфли), 45:08 — 2:1. Крайдер — 6 (бол., Фокс, Панарин), 53:12 — 2:2. Зибанежад — 2 (Панарин, Миллер), 64:34 — 2:3.
Вратари: Хеллибак — Шестеркин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 29 (10+9+5+5) — 26 (10+9+6+1).
Наши: Наместников (15.52/1/+2) — Панарин (19.49/2/+1).
Виннипег. Canada Life Centre. 11898 зрителей.
Артемий Панарин — лучший русский игрок НХЛ в начале чемпионата. Он с 15 (5+10) очками делит вторую строчку в списке бомбардиров с Диланом Ларкином из «Детройта». Впереди только лидер «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Летом были обоснованные опасения, что с приходом нового главного тренера Питера Лавиолетта у россиянина могут возникнуть проблемы. Взгляды на игру этого специалиста старой школы не назовешь максимально подходящими для техничных форвардов, любящих возиться с шайбой. Однако Панарин быстро адаптировался, получил свободу действий и пока для него все складывается идеально.
В матче с «Виннипегом» Хлебушек набрал 3 (1+2) очка, отдав пас под голевой бросок Мики Зибанежада в овертайме. Нельзя сказать, что «Рейнджерс» играли очень здорово, но пять побед подряд в выездной серии по северо-западу США и Канады — мощный результат. Команда смотрится организованно и по делу возглавила Столичный дивизион.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Коламбус» — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Голы: Харли — 2 (Робертсон, Хинтц), 0:27 — 1:0. Воронков — 1 (Силлинджер, Джонсон), 4:37 — 1:1. Северсон — 1 (Фантилли, Веренски), 13:41 — 1:2. Хинтц — 3 (Робертсон, Лундквист), 25:52 — 2:2. Дюшен — 1 (Сутер, Марчмент), 42:49 — 3:2. Дадонов — 2 (Джонстон, Бенн), 52:39 — 4:2. Джонстон — 3 (п.в., Дадонов, Бенн), 56:21 — 5:2. Керали — 2 (Проворов, Оливье), 57:10 — 5:3.
Вратари: Эттингер — Мерзликинс (55:53 — 56:21, 58:03).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (9+9+15) — 25 (7+6+12).
Наши: Дадонов (11.32/2/+2) — Воронков (13.58/1/0), Проворов (22.58/2/-1).
Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
Пока молодой защитник «Анахайма» Павел Минтюков уверенно возглавил гонку за право считаться лучшим российским новичком этого сезона. В свои 19 лет он набрал уже 5 (1+4) очков в девяти матчах и получает много времени в большинстве. Составить ему конкуренцию способен только Дмитрий Воронков. Нападающий «Коламбуса» забросил первую шайбу в НХЛ в третьем по счету матче так спокойно, словно играл против «Амура» или «Сочи». Хотя в воротах крепкого «Далласа» находился Джейк Оттинджер — один из лучших вратарей НХЛ. Все-таки габаритам нельзя научить, как говорят в Северной Америке. Сдвинуть Воронкова в пределах правил с пятачка сложно даже самому мощному защитнику.
Сегодня уроженца Ангарска подняли из четвертого звена в третье и пока он оправдывает доверие. Воронков провел на льду почти 14 минут, включая 122 секунды в большинстве. Он пока не до конца адаптировался к скоростям НХЛ, но по сравнению с неудачной игрой в тренировочном лагере сделал еще один шаг в правильном направлении. От него сложно ждать бомбардирских достижений в проводящем болезненную перестройку «Коламбусе». Но его шансы получить твердое место в основном составе смотрятся уже повыше, чем у Кирилла Марченко и Егора Чинахова. Там надо обязательно забивать на регулярной основе , чтобы не оставаться в запасе.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|9
|4
|5
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|7
|5
|2
|11
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Аризона
|8
|4
|4
|8
|6
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Анахайм
|9
|5
|4
|10
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|9
|2
|7
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|31.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Сиэтл
|3 : 4 ОТ
|31.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|2 : 3
|31.10
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|3 : 4
|31.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|3 : 2 ОТ
|31.10
|02:30
|
Виннипег – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|31.10
|02:30
|
Айлендерс – Детройт
|3 : 4 ОТ
|31.10
|03:00
|
Даллас – Коламбус
|5 : 3
|31.10
|05:00
|
Вегас – Монреаль
|3 : 2 Б
|31.10
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|8 : 1
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|10
|15
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|9
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32