Овечкин, Малкин или Федотов? Кто попадет в плей-офф НХЛ: ключевые расклады

Разбираем турнирную ситуацию в Восточной конференции.

Победа «Вашингтона» над «Детройтом» не позволила вычеркнуть «Столичных» из списка претендентов на плей-офф за несколько матчей до конца регулярного чемпиона и повысила градус битвы за плей-офф в Восточной конференции.

Напоминаем турнирное положение и расклады претендентов на два вакантных места в кубковой восьмерке «Востока».

Если для представителя Атлантического дивизиона «Детройта» единственный шанс на плей-офф — это исключительно второе место в уайлд-кард, то «Вашингтон», «Питтсбург» и «Филадельфия» имеют возможность попасть в очередной розыгрыш Кубка Стэнли через третью строчку Столичного дивизиона.

Важно посмотреть и на то, с кем осталось сыграть пятерым участникам, кружащим вокруг двух свободных стульев. Кажется, наименее удачная ситуация у «Филадельфии», ставшей новым домом для Ивана Федотова. В отличие от соперников «Флайерз» предстоит провести всего три игры. Одну из них — против «Вашингтона».

Однако легкая жизнь в оставшихся встречах не обещана никому — соперников уровня «Сан-Хосе», «Чикаго», «Анахайма» и «Коламбуса» уже не будет. При этом «Вашингтону», «Айлендерс», «Питтсбургу» и «Детройту» предстоит провести как минимум по одному матчу с прямым конкурентом. И это делает огненную гонку еще более непредсказуемой и закрученной.

Соперники у команды Александра Овечкина отнюдь не проходные: сражающийся за Президентский кубок «Бостон», набравшая приличный ход «Тампа» с крайне мотивированным Никитой Кучеровым, крепкий «Баффало» и все та же «Филадельфия». И после того как «Кэпиталз» приперли себя шестью поражениями подряд, случившимися перед победным матчем с «Ред Уингз», оступаться им крайне нежелательно.

Легко представить расклад, при котором у двух или трех претендентов на кубковую весну после 82 матчей будет равное количество очков — при нынешней плотности такой вариант отметать точно нельзя. В таком случае первенство будет иметь команда, одержавшая большее количество побед в основное время. Если же и этот показатель окажется равным, то выше окажется команда, у которой больше побед с учетом овертаймов.