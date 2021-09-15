«Миннесота» начинает злиться на Капризова и его агента. Скоро сезон, а контракта все нет

Обзор дня Алексея Шевченко.

Призыв

«Ак Барс» только в серии буллитов дожал «Сочи», но больше всего удивила послематчевая пресс-конференция. Дмитрий Квартальнов неожиданно заявил, что команде необходимо укрепляться, причем очень серьезно. Главный тренер сейчас далек от отставки, несмотря на результаты. В Казани не любят резких движений, тренерам доверяют, дают им возможность и стараются помочь. Прежний генеральный менеджер вообще не вмешивался в работу, все отдав на откуп Квартальнову. Нынешний — Марат Валиуллин — старается создать комфортные условия и для хоккеистов, чтобы они не бежали из Татарстана. Но и сейчас на тренера никто особо не давит, понимая, что есть сложности.

Однако, есть какой-то предел. Квартальнов сам себя подталкивает к увольнению. Что значит его заявление? Понятно, что клуб в это межсезонье потерял нескольких хоккеистов, но разве можно сказать, что у казанцев слабый подбор игроков? Если тренер не может управляться с такими мастерами, то кого он ждет? И, главное, откуда? Кроме того, хоккеистам послан однозначный сигнал — с вами каши не сваришь, нужны другие люди, чтобы решать серьезные задачи. О том, что тренер жаждет новых игроков, слышал и летом. И тогда это воспринималось странно, но больше всего удивляло, каких кандидатов, по данным источников, предлагал Квартальнов. Он просил взять Степана Захарчука или Михаила Григорьева. Неужели и правда думает, что они изменят стиль «Ак Барса»? И в чем тогда заключается тренерская профессия, если после семи матчей делаются такие заявления? Так любой может руководить, постоянно меняя тех, кто ему не нравится.

Реальность такова, что у Квартальнова очень хороший состав. И не проблема менеджеров в том, что ребята деградируют. Удивительно, как тренер, не имеющий за плечами ни одного Кубка, уверен в своих методах и не допускает, что он в чем-то неправ.

Поражение

Если во вторник вы включили бы игру «Йокерита» против «Локомотива», то наткнулись бы на очень странное зрелище. Было ощущение, что финны принимали не фаворита турнира, а клуб, который заранее приехал сыграть вничью и никаких других результатов не допускал. 12 бросков в створ ворот со стороны гостей, где играет самый дорогой российский форвард, один из самых высокооплачиваемых иностранных нападающих и много ребят, которые кое-что умеют. И ладно бы Лаури Марьямяки проповедовал оборонительный стиль. Финскому клубу даже китайцы забросили пять шайб, а «Нефтехимик» нанес 28 бросков. Дело не в «Йокерите», а в том, что ярославцы играют все хуже и хуже, с каждым матчем тренер все закручивает гайки. Может быть, это не так, в раздевалке прекрасная обстановка, Скабелка перед выходом на лед просит расслабиться и получить удовольствие.

Если такое и есть, то откуда тогда такие напряжённые лица у хоккеистов, почему они так скованны и боятся сыграть нестандартно? Не стал бы все списывать на тяжелые сборы. Если какие-то серьезные нагрузки были, то еще в середине июля, в августе команда больше играла, так что свежесть должна вернуться. Кажется, что кто-то слишком перегибает палку в отношениях с игроками. После шести матчей у клуба, здорово отработавшего на рынке, только две победы, причем обе над рижскими динамовцами. Впереди у «Локомотива» четыре домашние встречи. Соперники — «Торпедо», «Йокерит», «Витязь» и «Салават Юлаев». Не исключено, что если ситуация не поменяется, то клуб ждут серьезные разборки. В Ярославле так долго терпеть не умеют.

Контракт

Кирилл Капризов вместе со своим агентом все сильнее и сильнее портят свой имидж за океаном. Контракт с «Миннесотой» до сих пор не подписан, а накануне генеральный менеджер клуба Билл Герин заявил о существовании «некоторых препятствий». Дело, понятно, как в деньгах, так и в сроках. О хоккее Капризов уже совершенно не думает, для него выступление в лиге ушло на второй план. Главное — сорвать побольше за короткий срок, а потом выйти на рынок свободных агентов и получить еще один жирный кусок. С точки зрения американцев, для игрока, который не провел даже полноценного сезона в НХЛ, это очень странное поведение.

Почему-то все упускают из виду, что Кирилл стал лучшим новичком турнира, где ему не приходилось выезжать из дивизиона. Он набрал свои очки во встречах с семью командами, три из которых переживают перестройку, а еще две имели серьезные проблемы с составом. При этом Капризов не сумел проявить себя в плей-офф. Для таких жестких переговоров у него не слишком много аргументов. Скоро сезон, а отсутствием контракта Капризов настраивает против себя болельщиков. Понятно, что это бизнес, но Кирилл ведь хочет короткий контракт отчасти и потому, что не видит себя в этом клубе в будущем. Для него «Миннесота» — перевалочный пункт. Взять с них деньги да быстрей уйти на вольные хлеба. Все это может серьезно подпортить будущую карьеру в НХЛ.