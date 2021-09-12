Клуб НХЛ выставил молодого россиянина на безусловный драфт отказов. Что стало причиной?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

Тренерская отставка состоялась в Молодежной хоккейной лиге. Да и вообще это первое увольнение тренеров среди трех профессиональных лиг, с начала турнира прошла лишь неделя. В молодежном СКА-1946 Дмитрия Вершинина заменил Илья Горбушин. Только на первый взгляд решение кажется странным, на самом деле об этом заговорили еще несколько дней назад. Перед питерцами была поставлена четкая задача — победа в Кубке Харламова.

И пусть до плей-офф пока далеко, руководство очень сильно удивилось, как команда вошла в турнир. Уже во втором матче сезона команда уступила дома «Алмазу», а в третьей игре их разгромил ярославский «Локо». В клубе подумали, что все идет куда-то не туда и нет никаких гарантий, что в дальнейшем ситуация наладится. Немного обидно, что не получилось у Дмитрия Вершинина, который считается одним из самых сильнейших специалистов в молодежном хоккее, но так бывает. Клуб покинул и Владимир Потапов, чья карьера — загадка. Он долгое время работал в «Атланте», а потом попал в систему СКА, дошел до сборной, тренировал главную команду в КХЛ, хотя никто не понимал, за счет чего у него произошел такой всплеск в карьере. На ближайший матч СКА-1946 команду выведет Илья Горбушин. Новый тренер работал в системе клуба, отвечал за взаимодействие между командами вертикали, ему не придется тратить время на знакомство с хоккеистами. Трудно сказать, что именно не получалось у СКА в первых трех встречах, но это и сигнал хоккеистам, что надо задуматься о своих действиях.

Отмена

Плохая новость для молодежной сборной России, которой в этом декабре играть на чемпионате мира. Отменена суперсерия между нашей командой и сборными канадских лиг. До пандемии матчи проходили каждый год и всегда были важными, менялись только акценты. Был период, когда мы считали очки, победы. Гордились или расстраивались, когда проигрывали серию, и радовались, когда побеждали. В последние годы при Валерии Брагине игры превратились в один из этапов, пусть и самых важных, подготовки к чемпионату мира. Тренер проверял ребят, выступающих за океаном, причем иногда ему хватало всего одной игры, чтобы сделать выводы о том или ином парне, а на результаты никто не обращал внимания.

При Игоре Ларионове за океан не ездили, но, уверяю вас, сейчас бы это стало большим событием. Возвращаются времена, когда нам надо непременно побеждать соперников, да и вообще в обеих странах соскучились по противостоянию. Но пандемия не закончилась, а правила въезда в Канаду совершенно неприемлемые. Например, в этой стране не признают нашу вакцину, и, хотя практически все игроки уже укололись российской прививкой, им бы пришлось сидеть на двухнедельном жестком карантине. Пойти на такое мы не можем. В конце концов, никто же не хочет никого обмануть, но хоккеисты не должны страдать из-за проблем взаимодействия государств. Чем игроки виноваты, что Канада не признает одинаковые препараты только из-за названия. Очень жаль, что нашу команду не проверят в матчах с сильным соперником. Придется опять играть с европейскими командами, а за теми, кто выступает за океаном, следить только по видео. Но главная интрига — признают ли нашу вакцину до декабря. Дело в том, что турнир пройдет опять в Канаде, и при нынешних правилах придется сидеть на карантине. Лучше уж вообще не ехать.

Драфт отказов

Один из самых малоизвестных российских игроков, выступающий в Северной Америке, Владислав Котков, выставлен «Сан-Хосе» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Теперь он больше не нужен системе калифорнийского клуба и волен самостоятельно искать себе работу в любых лигах мира. Довольно неожиданное решение, по крайней мере, клубы идут на такой шаг в отношении молодых игроков не так уж и часто. Владиславу всего 21 год, с 2017 года он находится в Северной Америке, но так и не был задрафтован ни одним из клубов. В 2018 году на него обратили внимание в «Сан-Хосе», дали контракт новичка, Котков даже провел один матч в АХЛ и сразу же отметился заброшенной шайбой. Тем не менее в год, когда началась пандемия, форвард все равно остался в лиге Квебека и выступал за «Шикутими». Причем получалось у него неплохо, в регулярном чемпионате Владислав набрал 46 очков в 51 матче. Но сделать следующий шаг никак не получалось. В прошлом чемпионате он играл на юниорском уровне, а в «Сан-Хосе» попал только на плей-офф (в их дивизионе хотя бы плей-офф был), но провел лишь один матч.

Что теперь? В России права на хоккеиста принадлежат ЦСКА, но пока он, видимо, не собирается ехать домой. Впрочем, после смены тренера в армейском клубе Коткову наверняка дадут шанс, по крайней мере, сейчас слишком строгих требований к хоккеистам нет, не случайно постоянно играют Тахир Мингачев и Матвей Гуськов. Владислав — крайний нападающий с довольно неплохим броском, быстрый, но о его козырях и недостатках всерьез рассуждать сложно, нужно посмотреть на хоккеиста в деле. Мы даже пока не знаем, каким видит будущее хоккеист. Так что ждем решения.