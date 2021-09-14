«У нас был план первый период не играть, а второй играть!» Огненное флэш-интервью игрока «Ак Барса»

Опыт, уверенность и чувство юмора Артема Лукоянова украсили и без того интересный матч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Николаев — 2 (Жабреев, Балдаев), 15:09 — 1:0. Лукоянов — 1 (Глухов, Журавлев), 21:40 — 1:1. Глотов — 1 (Петьков), 56:09 — 2:1. Кэмпфер — 1 (Петров), 59:24 — 2:2.

Победный буллит: Кэмпфер.

Вратари: Хелльберг — Билялов (58:30 — 59:24).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 31 (10+8+6+7) — 34 (6+11+16+1).

Судьи: Беляев, Кулаков.

14 сентября. Сочи. ДС Большой.

Сочи пригласили казанских чирлидеров

Мало кто заметил, что «Сочи» в этом межсезонье из унылого клуба-статиста, считающего за счастье попасть в восьмерку, превращается в организацию, которая нужна не только для того, чтобы осваивать бюджетные средства. Определенные перемены в руководстве позволяют надеяться, что «Сочи» в ближайшие несколько лет может стать интересным большому числу болельщиков, а не остаться клубом, существующим, чтобы не простаивал без дела красивый ДС «Большой» в олимпийском парке.

О спортивном прорыве, конечно, пока никто не говорит, а заветная восьмерка на «Западе» так и остается мечтой. «Сочи» с ходу предпринимает нестандартные маркетинговые ходы. Например, перед матчем с «Ак Барсом» сочинцы позвали работать на трибуны девушек-болельщиц из Казани, от которых отказались в татарстанском клубе «за ненадобностью». Эта тема весьма взволновала хоккейное сообщество: дискуссии о чирлидерах не утихают до сих пор. Казанская бригада болельщиц Bars Angels прибыла в Сочи, отработала матч в цветах «Ак Барса» и привлекла к игре хоть и небольшое, но все равно дополнительное внимание.

Регулярный чемпионат КХЛ — штука сложная. Долгая, иногда нудная, иногда интересная, но лишь местами. Когда дело идет к плей-офф, и все участники уже определены, освещать такие игры — дело действительно непростое. Хоккей идет каждый день. При этом каждый матч по определению должен быть праздником. Когда праздники превращаются в серые будни — это плохой знак.

Задача лиги, клубов, СМИ и самих игроков, кто бы из выходящих на лед профессионалов не был против этого утверждения — создавать людям праздник каждый день. И прилагать для этого некоторые усилия, если вдруг что-то не получается.

Игроки украшают хоккей не только на льду

В «Сочи» действительно стараются. Например, из этого города много лед не было стандартных для других арен флэш-интервью в перерывах и после матчей. И пресс-служба клуба сама приняла решение, что надо как-то оживлять трансляции. Сделать динамичное интервью с истекающим потом и задыхающимся после смены хоккеистом — это тоже искусство. С условием, что подходить к этому заданию нужно со знанием дела или. Если без него, то хотя бы с желанием. В 90 процентах случаев мы слышим от игроков бесконечные «надо лезть на ворота, закрывать вратаря, больше бросать, сейчас нам тренерА подскажут, как надо действовать». После очередного такого «флэша» действительно можно усомниться, что хоккей — это праздник каждый день и задаться вопросом, зачем и кому нужны такие «интервью», если они не интересны ни корреспондентам, ни игрокам, ни, как следствие — и самим зрителям.

Но выход есть. Если не получается делать нестандартно и с творческим посылом, можно просто брать желанием с легким налетом наивности. Девушка, бравшая интервью у форварда «Ак Барса» Артема Лукоянова — не корреспондент ТВ, а сотрудница пресс-службы «Сочи» Марина Пигозина. Да, ее вопросы были чуть наивными (опыт придет, в этом нет сомнений), но мудрый Лукоянов оценил порыв и сам помог украсить момент. Вот, что получилось:

— Вчера у команды не было ледовой тренировки, помогло ли это восстановиться после непростых матчей в Подольске и Минске?

— Откуда вы знаете, что не было льда? В олимпийском парке столько площадок! Может, мы на массовое катание ходили. Никто об этом не знает! Помогло или нет — на самом деле мы не знаем. Будем судить после матча.

— Если это было массовое катание, то начали вы не слишком активно, а во втором периоде прибавили. Таков был план?

— Дааа! У нас был план первый период не играть, а второй играть! Конечно, это все сарказм. Где-то не проснулись, наверное. В первом периоде отдали инициативу. Было много удалений. В нашей ситуации сейчас нужно как можно меньше удаляться. Но, как бы ни было тяжело, тут все равно — жара, солнце. Можно сказать, что играешь как в бане. Тяжело дышится, но нужно перебарывать себя.

— У вас 500-й матч в КХЛ. Поздравляем!

— Да ладно!?

— Отметили юбилей шайбой. Судя по всему, для вас это не было дополнительной мотивацией. Насколько это число значимо для вас?

— Знаете... Спасибо, что хотя бы вы за этим следите! Если бы я это знал, то, может быть, тогда вообще бы не забил, волновался. Но хорошо, что в такую годовщину отметился шайбой и помог своей команде сравнять счет. Конечно же, я стремлюсь сыграть как можно больше, обойти Даниса Зарипова. Все для этого есть, будем стараться, идти вперед.

Напомним, что до этого у «Ак Барса» было в четыре поражения в семи матчах. Многие игроки в такой ситуации вообще отказываются от интервью. Но опытный Лукоянов, игрок нижних звеньев, не бомбардир и не снайпер, но очень полезный хоккеист, успевший даже сыграть за футбольный «КАМАЗ», даже не думал отказываться. При этом не позволил себе злиться, показывать всем плохое настроение. А украсил своими нестандартными ответам маленкьий эпизод.

«Сочи» повел в концовке, но благодаря дальнему броску Кемпфера спасся за считанные секунды и выиграл по буллитам. Веселое интервью — лишь мелочь, но именно из мелочей состоят все сложные вещи. Они создают настроение и меняют конечный продукт, который мы 14-й сезон мечтаем сделать лучше.