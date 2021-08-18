Контракты россиян в НХЛ: кто получит большие деньги, а кто сменит клуб?

Как сложится будущее Капризова, Свечникова и Задорова.

До начала нового сезона НХЛ остается меньше двух месяцев. Пока же все следят за тем, как генменеджеры комплектуют составы, договариваясь с подходящими им хоккеистами. Интриги межсезонья касаются и российских игроков. Остаются те, кто не подписал соглашения с клубами, и те, кого, вероятнее всего, выставят на обмен.

Сменят клуб

Когда прошлой осенью вратарь Антон Худобин договорился о новом контракте с «Далласом», казалось, что россиянин как минимум ближайшие три года точно проведет в Техасе. Голкипер покорил руководство «Старз» в историческом плей-офф-2020, чуть ли не в одиночку дотащив команду до первого финала Кубка Стэнли за 20 лет. Логично, что Худобину предложили повышение — с 2,5 до 3,33 миллиона долларов за сезон — и, пока Бен Бишоп продолжал хандрить, сделали основным вратарем.

В сезон техасцы вошли с Антоном и прогрессирующим Джейком Эттингером. Регулярку они отыграли пополам, и 22-летний американец превзошел по статистике опытного коллегу. «Даллас» не попал в плей-офф — и недвусмысленно в этом обвинили Худобина. После того как «Ванкувер» выкупил контракт Брэйдена Холтби, «Даллас» подписал канадца на один сезон с зарплатой в два миллиона. Теперь у «Старз» три возрастных вратаря (держи в уме хрустального Бишопа) и молодой Эттингер. Идти в сезон с такой вратарской бригадой — странная затея. Все идет к тому, что лишним окажется именно россиянин.

Известно, что клуб изучает варианты обмена Худобина после подписания Холтби. Логику приглашения едущего с ярмарки канадца понять трудно, но таков выбор боссов «Старз». Антоном интересовался «Эдмонтон», но конкретной информации о трейде не было. Россиянин может внести четыре клуба в стоп-лист, куда его нельзя обменять. Учитывая, что не все команды закрыли вратарский вопрос, Худобин не помешал бы условному «Питтсбургу».

Туманно будущее в «Сент-Луисе» Владимира Тарасенко, который сам запросил обмен. У форварда действующее еще два года соглашение со средней зарплатой 7,5 миллиона. С 2018 года нападающий перенес три операции на плече и за последние два сезона провел лишь 42 матча. Добавьте к этому пункт NTC в контракте, по которому Тарасенко нельзя обменять без его согласия, и поймете, почему потенциальная сделка с Владимиром — головная боль для генменеджера Дуга Армстронга.

Агент Тарасенко объяснял Армстронгу, что его клиент хочет сменить клуб, но пока «Сент-Луис» не получил устраиваемый их вариант для обмена. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман отмечал, что некоторые команды не в восторге от состояния плеча Тарасенко. Хотя генменеджер «Блюз» считает, что форвард полностью здоров и способен снова забивать по 30 голов за сезон. Интерес к Владимиру проявляли «Нью-Джерси», «Каролина», «Рейнджерс» и «Айлендерс», но пока ситуация остается неопределенной. Не исключено, что россиянин начнет регулярку в джерси с нотой на груди — и только по ходу сезона, когда своей игрой докажет, что полностью восстановился, поменяет команду.

Подпишут новые контракты

«Айлендерс» рационально подошли к переговорам с Ильей Сорокиным. Клуб сразу определил, что новый контракт с прогрессирующим голкипером — их приоритетная цель на межсезонье. Если ньюйоркцы сохранят новокузнецкого таланта, у Барри Тротца останется сильный вратарский тандем Варламов — Сорокин. Илья терпеливо ждал шансов по ходу сезона и, несмотря на неудачный дебют, не давал успокоиться старшему коллеге. Сорокина аккуратно подпускали к основе, и во второй половине регулярки он получал все больше игрового времени. Звездный час Ильи настал в плей-офф, когда он выиграл четыре дебютных матча и установил рекорд франшизы для вратарей-новичков.

«Айлендерс» понимают, что продолжение союза с голкипером — работа на перспективу. Совсем скоро он может стать основным вратарем. Сорокин имел право на арбитраж, но решил договориться с клубом в мирной форме. Все идет к тому, что Сорокин подпишет трехлетний контракт на 12 миллионов долларов. А соглашение Варламова действует еще два сезона — так что на воспитанника «Кузни» действительно планируют сделать ставку в недалеком будущем.

Затянулись переговоры между Андреем Свечниковым и «Каролиной». 28 июля нападающий получил статус ограниченно свободного агента после истечения контракта новичка. «Харрикейнз» сразу заявили, что продление Свечникова — важная цель этого лета. Андрей, которому в марте исполнился только 21 год, прогрессирует и постепенно завоевывает лидерские роли. Нестабильность — одна из немногих проблем форварда. Свечников может зажечь в одном-двух матчах, но уйти в тень в следующих двух-трех. Большего от него ждали и в плей-офф, но главный тренер Род Бриндамор, которого продлили аж до 2024 года, прекрасно знает, как использовать и развивать хоккеиста.

«Каролина» готова предложить Андрею длительный контракт с ежегодной зарплатой около 7-8 миллионов долларов. Роскошные условия, на которые Свечников с высокой вероятностью согласится. Его все устраивает в «Каролине», тренер относится с уважением, болельщики любят — смена клуба в такой ситуации ни к чему. По нашей информации, российский форвард подпишет восьмилетний контракт.

Получил квалификационное предложение от «Харрикейнз» и Егор Коршков, которого летом обменяли из «Торонто». Ближайший сезон форвард точно проведет в «Локомотиве», а затем, вероятно, продолжит карьеру за океаном. Продолжаются переговоры между Кириллом Капризовым и «Миннесотой», но о них написано столько, что повторяться не хочется. Сторона хоккеиста настаивает на контракте-«мостике», клуб хочет подписать длительное соглашение. Скоро узнаем, чьи аргументы окажутся убедительнее.

Судьба контракта Никиты Задорова решится 26 августа. На эту дату назначен арбитраж, в ходе которого независимый судья решит, каких денег достоин россиянин. Новое соглашение точно не будет длиннее двух лет. А вот по зарплате остаются вопросы. Задоров уверен в себе и считает, что прошлый сезон за «Чикаго» — лучший в его карьере. «Блэкхоукс» же расстались с защитником, который был среди лидеров команды по голевым ошибкам, обменяв его в «Калгари» на пике третьего раунда драфта-2022. Нет ничего удивительного в том, что только Задоров и еще два хоккеиста довели дело до арбитража.

Трудности в переговорах — кого ждать в КХЛ?

По-прежнему без контрактов в НХЛ Евгений Свечников и Артем Анисимов. Нападающие не получили офферы от предыдущих клубов, но, судя по всему, до последнего будут ждать вариантов за океаном. Параллельно их активно сватают в КХЛ — правда, пока без конкретных предложений. Общее в историях хоккеистов — только низкий интерес среди клубов НХЛ. Анисимов прошел пик карьеры, его результативность падала, и последние сезоны он не впечатлял на льду. Сказались в том числе и травмы, которых к 33 годам накопилось немало.

В прошлой регулярке за «Оттаву» Артем запомнился только тем, что мог сыграть в воротах (!) против «Виннипега», когда травмировались два заявленных на матч вратаря: на разминке и по ходу второго периода. В ворота отправили третьего голкипера, находящегося в «такси-сквад». Если бы он получил повреждение, выпустили бы Анисимова. 8 августа в Instagram появились видео тренировок Артема в Детройте вместе с Владиславом Наместниковым и другими хоккеистами «Ред Уингз». Но делать вывод, что форвард продолжит карьеру в «Красных Крыльях», преждевременно. Конкретной информации о переговорах «Детройта» и Анисимова нет.

Равно как и нет ясности о будущем Свечникова-старшего. Евгений стал неограниченно свободным агентом после того, как «Ред Уингз» не сделали ему квалификационное предложение, а были согласны подписать только двухсторонний контракт. Агент форварда Тодд Даймонд заявил, что его клиент будет изучать варианты на рынке. Спрос на регрессирующего форварда, которому давно советуют перезагрузиться в КХЛ, крайне низкий. Это подтверждает процедура драфта отказов, куда нападающего поместили в апреле, но ни один клуб не заинтересовался россиянином. Разве что-то изменилось за четыре месяца? Конечно, нет. Журналист Sportsnet Кен Вибе сообщал, что Евгений может перейти в «Виннипег». «Джетс» проявляли интерес к форварду, но развития инсайд не получил.

Нет контракта у Никиты Гусева, но спаситель Олимпиады-2018 не собирается возвращаться в Россию. Форвард намерен изучить все варианты в НХЛ, причем сумма контракта не так и важна. Он хочет доказать, что готов играть с лучшими. Креативные крайние нападающие — ценные лоты на рынке. Да, у Гусева смазанный последний сезон, когда его обменяли из «Нью-Джерси» во «Флориду», а в «Пантерз» выводили из состава в плей-офф. Но Никита не сдается, продолжает работать над собой и готов ворваться в новый клуб даже на не самых привлекательных условиях. Удивлюсь, если Гусев не подпишется в НХЛ и вернется в Россию.